原泰久原作によるTVアニメ「キングダム」第4シリーズのメインPVが公開された。

4月9日24時にNHK総合で放送がスタートする「キングダム」第4シリーズ。PVでは、同作で描かれる最初のエピソード「成蟜の変」の様子が捉えられた。

TVアニメ「キングダム」第4シリーズ

2022年4月9日（土）24:00～NHK総合にて放送開始

スタッフ

原作・監修：原泰久（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：今泉賢一

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン：阿部恒

美術監督：水野雄介

色彩設計：阿部みゆき

撮影監督：野上大地

3DCG制作：ダンデライオンアニメーションスタジオ

編集：柳圭介

音楽：澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

音響監督：小泉紀介

音響制作：神南スタジオ

アニメーション制作：ぴえろ、スタジオ サインポスト

キャスト

信：森田成一

嬴政：福山潤

河了貂：釘宮理恵

羌瘣：日笠陽子

成蟜：宮田幸季

呂不韋：玄田哲章

昌平君：諏訪部順一

昌文君：仲野裕

桓騎：伊藤健太郎

蒙武：楠大典

騰：加藤亮夫

王翦：堀内賢雄

蒙驁：伊藤和晃

王賁：細谷佳正

蒙恬：野島裕史

李牧：森川智之

呉鳳明：浪川大輔

媧燐：田中敦子

(c)原泰久／集英社・キングダム製作委員会