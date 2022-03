奥田民生とSPARKS GO GOのメンバーからなるバンド・THE BAND HAS NO NAMEによる「Something Wild」のライブ映像がYouTubeで公開された。

THE BAND HAS NO NAMEは奥田民生と、のちにSPARKS GO GOを結成する八熊慎一、橘あつや、たちばな哲也が1989年に結成したバンド。このライブ映像は1993年6月30日に放送されたテレビ東京の音楽番組「ez a GO!GO!」にTHE BAND HAS NO NAMEが出演した際のもので、今年4月13日に同バンドの1stミニアルバム「THE BAND HAS NO NAME」のアナログ盤がリリースされることを記念して公開された。貴重なライブ映像となっているので、気になる人はこの機会にチェックしておこう。

THE BAND HAS NO NAME「THE BAND HAS NO NAME」収録曲

SIDE A

01. Something Wild

02. Rain Song

03. Mistake

SIDE B

01. Blue Boy

02. All Through The Night

03. Automatic Generation