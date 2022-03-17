元プロ野球選手の松坂大輔が出演する「NOBIACE」の新WEBCM『スリーNOBIACE編』編、元プロサッカー選手の中村憲剛による対談「スペシャル同級生対談～前編～」とそのメイキング映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬上原浩治、松坂大輔と球場でしみじみと語り合う！ スカパー! プロ野球セットアプリ新CM公開
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https://youtu.be/ChmrVhwkBZg
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