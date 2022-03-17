東方神起、MV公開および来日オフライン公演を発表

東方神起が、2022年3月16日に自身初となるミニアルバム『Epitaph』を発売。同日午前0時にタイトル曲「Epitaph -for the future-」のMVが公開された。
MVは東方神起の真骨頂ともいえる楽曲に、進化し続けるビジュアルとダンスパフォーマンスが象徴的な作品となった。
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そして、MV公開とあわせ、東方神起の来日オフライン公演「Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜」の開催も発表。来日のオフライン公演は約2年4カ月振り。今回は、より早く、より多くのBigeastのファンに会いに行きたいという東方神起の想いから、ファンクラブイベントツアーという形での開催が決定した。6都市をめぐる全23公演のツアーになっている。
＜イベント情報＞
「東方神起ファンクラブイベント2022『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜』」
2022年5月7日（土）千葉・幕張メッセ国際展示場 ホール1〜3
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
2022年5月8日（日）千葉・幕張メッセ国際展示場 ホール1〜3
時間：
1回目 OPEN 13:00 / START 14:00
2回目 OPEN 17:00 / START 18:00
2022年5月17日（火）北海道・真駒内セキスイハイム アイスアリーナ
時間：
1回目 OPEN 13:00 / START 14:00
2回目 OPEN 17:00 / START 18:00
2022年5月18日（水）北海道・真駒内セキスイハイム アイスアリーナ
時間：
1回目 OPEN 13:00 / START 14:00
2回目 OPEN 17:00 / START 18:00
2022年5月21日（土）神奈川・ぴあアリーナ MM
時間：
1回目 OPEN 13:00 / START 14:00
2回目 OPEN 18:00 / START 19:00
2022年5月22日（日）神奈川・ぴあアリーナ MM
時間：
1回目 OPEN 12:00 / START 13:00
2回目 OPEN 17:00 / START 18:00
2022年6月7日（火）大阪・大阪城ホール
時間：
1回目 OPEN 13:00 / START 14:30
2回目 OPEN 17:30 / START 19:00
2022年6月8日（水）大阪・大阪城ホール
時間：
1回目 OPEN 13:00 / START 14:30
2回目 OPEN 17:30 / START 19:00
2022年6月18日（土）福岡・マリンメッセ福岡A館
時間：
1回目 OPEN 13:00 / START 14:00
2回目 OPEN 17:00 / START 18:00
2022年6月19日（日）福岡・マリンメッセ福岡A館
時間：
1回目 OPEN 13:00 / START 14:00
2回目 OPEN 17:00 / START 18:00
2022年6月25日（土）愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA
時間：
1回目 OPEN 13:00 / START 14:00
2回目 OPEN 17:00 / START 18:00
2022年6月26日（日）愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA
時間：
1回目 OPEN 13:00 / START 14:00
2回目 OPEN 17:00 / START 18:00
※開場開演時間は変更となる場合がございます。
※申し込み方法・注意事項など詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
＜リリース情報＞
東方神起
ミニアルバム『Epitaph』
発売日：2022年3月16日（水）
■初回盤【CD＋photobook＋グッズ付き豪華盤】※数量限定商品
仕様：52Pフォトブックレット（A4サイズ）／グッズ付き商品
品番：AVZK-79819
価格：6820円（税込）
=収録曲=
1. Epitaph -for the future-
2. Like Snow-White
3. Small Talk
4. MAHOROBA
5. Storm chaser
6. Light My Moon Like THIS
※全形態共通の収録内容になります。
【グッズ】
●Epitaphオリジナルバインダー
※A4サイズPHOTOBOOKが6冊まで収納できるマガジンファイルになります。
●Epitaphオリジナル下敷き
●ステッカー（全4種セット）
【封入特典】
ジャケットサイズカード（全6種のうち1種ランダム）
※フォトブックの内容はAVCK-79820と同様になります。
■初回盤【CD＋photobook】
仕様：52Pフォトブックレット（A4サイズ）
品番：AVCK-79820
価格：4620円（税込）
=収録曲=
1. Epitaph -for the future-
2. Like Snow-White
3. Small Talk
4. MAHOROBA
5. Storm chaser
6. Light My Moon Like THIS
※全形態共通の収録内容になります。
【封入特典】
ジャケットサイズカード（全6種のうち1種ランダム）
※フォトブックの内容はAVZK-79819と同様になります。
■通常盤【CD ONLY】
品番：AVCK-79821
価格：2200円（税込）
=収録曲=
1. Epitaph -for the future-
2. Like Snow-White
3. Small Talk
4. MAHOROBA
5. Storm chaser
6. Light My Moon Like THIS
※全形態共通の収録内容になります。
【初回封入特典】
ジャケットサイズカード（全6種のうち1種ランダム）
■Bigeastオフィシャルショップ限定盤【CD＋photobook】
仕様：32Pフォトブックレット（A5サイズ）
品番：AVC1-79822
価格：3190円（税込）
=収録曲=
1. Epitaph -for the future-
2. Like Snow-White
3. Small Talk
4. MAHOROBA
5. Storm chaser
6. Light My Moon Like THIS
※全形態共通の収録内容になります。
【封入特典】
ジャケットサイズカード（全6種のうち1種ランダム）
※AVZK-79819、AVCK-79820とは異なるビジュアルの32Pフォトブック（A5サイズ）
東方神起 公式HP：https://toho-jp.net/