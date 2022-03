東方神起、MV公開および来日オフライン公演を発表

東方神起が、2022年3月16日に自身初となるミニアルバム『Epitaph』を発売。同日午前0時にタイトル曲「Epitaph -for the future-」のMVが公開された。

MVは東方神起の真骨頂ともいえる楽曲に、進化し続けるビジュアルとダンスパフォーマンスが象徴的な作品となった。

そして、MV公開とあわせ、東方神起の来日オフライン公演「Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜」の開催も発表。来日のオフライン公演は約2年4カ月振り。今回は、より早く、より多くのBigeastのファンに会いに行きたいという東方神起の想いから、ファンクラブイベントツアーという形での開催が決定した。6都市をめぐる全23公演のツアーになっている。

<イベント情報>

「東方神起ファンクラブイベント2022『Bigeast FANCLUB EVENT 2022 TOHOSHINKI The GARDEN 〜TOURS〜』」

2022年5月7日(土)千葉・幕張メッセ国際展示場 ホール1〜3

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月8日(日)千葉・幕張メッセ国際展示場 ホール1〜3

時間:

1回目 OPEN 13:00 / START 14:00

2回目 OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月17日(火)北海道・真駒内セキスイハイム アイスアリーナ

時間:

1回目 OPEN 13:00 / START 14:00

2回目 OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月18日(水)北海道・真駒内セキスイハイム アイスアリーナ

時間:

1回目 OPEN 13:00 / START 14:00

2回目 OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月21日(土)神奈川・ぴあアリーナ MM

時間:

1回目 OPEN 13:00 / START 14:00

2回目 OPEN 18:00 / START 19:00

2022年5月22日(日)神奈川・ぴあアリーナ MM

時間:

1回目 OPEN 12:00 / START 13:00

2回目 OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月7日(火)大阪・大阪城ホール

時間:

1回目 OPEN 13:00 / START 14:30

2回目 OPEN 17:30 / START 19:00

2022年6月8日(水)大阪・大阪城ホール

時間:

1回目 OPEN 13:00 / START 14:30

2回目 OPEN 17:30 / START 19:00

2022年6月18日(土)福岡・マリンメッセ福岡A館

時間:

1回目 OPEN 13:00 / START 14:00

2回目 OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月19日(日)福岡・マリンメッセ福岡A館

時間:

1回目 OPEN 13:00 / START 14:00

2回目 OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月25日(土)愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA

時間:

1回目 OPEN 13:00 / START 14:00

2回目 OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月26日(日)愛知・Aichi Sky Expo 展示ホールA

時間:

1回目 OPEN 13:00 / START 14:00

2回目 OPEN 17:00 / START 18:00

※開場開演時間は変更となる場合がございます。

※申し込み方法・注意事項など詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

<リリース情報>

東方神起

ミニアルバム『Epitaph』

発売日:2022年3月16日(水)

■初回盤【CD+photobook+グッズ付き豪華盤】※数量限定商品

仕様:52Pフォトブックレット(A4サイズ)/グッズ付き商品

品番:AVZK-79819

価格:6820円(税込)

=収録曲=

1. Epitaph -for the future-

2. Like Snow-White

3. Small Talk

4. MAHOROBA

5. Storm chaser

6. Light My Moon Like THIS

※全形態共通の収録内容になります。

【グッズ】

●Epitaphオリジナルバインダー

※A4サイズPHOTOBOOKが6冊まで収納できるマガジンファイルになります。

●Epitaphオリジナル下敷き

●ステッカー(全4種セット)

【封入特典】

ジャケットサイズカード(全6種のうち1種ランダム)

※フォトブックの内容はAVCK-79820と同様になります。

■初回盤【CD+photobook】

仕様:52Pフォトブックレット(A4サイズ)

品番:AVCK-79820

価格:4620円(税込)

=収録曲=

1. Epitaph -for the future-

2. Like Snow-White

3. Small Talk

4. MAHOROBA

5. Storm chaser

6. Light My Moon Like THIS

※全形態共通の収録内容になります。

【封入特典】

ジャケットサイズカード(全6種のうち1種ランダム)

※フォトブックの内容はAVZK-79819と同様になります。

■通常盤【CD ONLY】

品番:AVCK-79821

価格:2200円(税込)

=収録曲=

1. Epitaph -for the future-

2. Like Snow-White

3. Small Talk

4. MAHOROBA

5. Storm chaser

6. Light My Moon Like THIS

※全形態共通の収録内容になります。

【初回封入特典】

ジャケットサイズカード(全6種のうち1種ランダム)

■Bigeastオフィシャルショップ限定盤【CD+photobook】

仕様:32Pフォトブックレット(A5サイズ)

品番:AVC1-79822

価格:3190円(税込)

=収録曲=

1. Epitaph -for the future-

2. Like Snow-White

3. Small Talk

4. MAHOROBA

5. Storm chaser

6. Light My Moon Like THIS

※全形態共通の収録内容になります。

【封入特典】

ジャケットサイズカード(全6種のうち1種ランダム)

※AVZK-79819、AVCK-79820とは異なるビジュアルの32Pフォトブック(A5サイズ)

東方神起 公式HP:https://toho-jp.net/