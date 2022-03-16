お笑い芸人のゆりやんレトリィバァとモデルの佐藤晴美が出演する、PEACH JOHN 2022 SPRING 「すてきオーラブラ」新TVCMとメイキング・インタビュー映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬ゆりやんレトリィバァ、ピーチ・ジョン新ミューズに！フリースタイルラップ披露で極限状態？ 「PEACH JOHN 2022年新ブランドミューズ発表会」
https://youtu.be/pj7r4HmnRCU
🎬ゆりやんレトリィバァ、司会からの無茶ぶりで”教習所の先生モノマネ” 佐藤晴美は巻き込まれ…？ 「PEACH JOHN 2022年新ブランドミューズ発表会」
https://youtu.be/ujXqrdEZ85w
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