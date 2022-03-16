女優の米倉涼子が出演する、「コスタコーヒー」の新CM『おいしいコーヒーは好きですか？』編が公開された。
（オススメ動画）
🎬米倉涼子、輝く美肌が眩しい！お茶目な姿が垣間見える撮影風景も 「クリアターン 薬用 シワ改善 美容液マスク」新CM『クリアターン シートマスクでシワ改善 』 編＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/oYMN71sNqC8
🎬米倉涼子、真っ赤なドレスで美肌＆抜群のスタイル披露！「グレイス ワン リンクルケア」新CM『グレイス ワン リンクルケア No.1』編＆メイキング映像公開
https://youtu.be/hkWAMNJ9it0
🎬米倉涼子、美肌＆美背中が眩しすぎる！ノースリーブの白ワンピースでヘルシーな色気 「サンカット(R) プロディフェンス」シリーズ新CM『泡誕生』編＆メイキング映像公開
https://youtu.be/VODcvBjXbu4
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi