女優の米倉涼子が出演する、「コスタコーヒー」の新CM『おいしいコーヒーは好きですか？』編が公開された。

（オススメ動画）
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🎬米倉涼子、真っ赤なドレスで美肌＆抜群のスタイル披露！「グレイス ワン リンクルケア」新CM『グレイス ワン リンクルケア No.1』編＆メイキング映像公開
https://youtu.be/hkWAMNJ9it0

🎬米倉涼子、美肌＆美背中が眩しすぎる！ノースリーブの白ワンピースでヘルシーな色気　「サンカット(R) プロディフェンス」シリーズ新CM『泡誕生』編＆メイキング映像公開
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