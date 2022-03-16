女優の伊藤沙莉、真木よう子、お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらが出演する、マクドナルドの新TVCM『桜もちパイ「春、ほおばる。」編』が公開された。CMソングは、EPO「う・ふ・ふ・ふ」をカバーしている。
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