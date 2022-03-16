女優の吉川愛が出演する、ヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス「ホットペッパービューティー」の新CM『ホットペッパービューティー学割 美容室代浮いちゃいます』編が公開された。
（オススメ動画）
🎬吉川愛、「学生、ちゅうも～く！」可愛すぎる笑顔に思わず胸キュン ホットペッパービューティ新CM『ホットペッパービューティー学割 賢くおトクに』編公開
https://youtu.be/0xJpNEsyteM
🎬吉川愛、スーツ姿で元気にダンス！笑顔がキュートすぎるメイキング映像も はるやま商事新CM『大丈夫。いい春になる。レディス編』＆メイキング・ メッセージ映像公開
https://youtu.be/Dff_MqZJSU4
🎬吉川愛、ふんわりショートヘアが可愛すぎる！無邪気な表情がたまらない ホットペッパービューティー新CM＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/YamtEQvUoxM
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