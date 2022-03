SCANDAL・HARUNA「最近、腹が立ったこと」…MAMIとのフリートークで告白

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月14日(月)の配信では特別企画として、HARUNAとMAMIの2人によるフリートークをお届けしました。ここでは「最近、腹が立ったこと」についてHARUNAが物申します。HARUNA:みなさんこんばんは。SCANDALのボーカルHARUNAと。MAMI:ギターのMAMIです。HARUNA:今回は、この2人でお届けしていきます。「Catch up」も100回を越えて、初めて「2人と2人に分かれて、それぞれ1本ずつ」お届けしてみよかなと。MAMI:はい。HARUNA:という、特別企画です。題して「SCANDAL HARUNAとMAMIの会」。MAMI:まんまやな。HARUNA:まんまです。しかも衝撃的なことに、台本はありません。トークテーマみたいなものも一切なく。MAMI:そうなんです、何も渡されていません。メールもない。HARUNA:メールもないんだって思って。てっきり私は、みんなからもらったメールを元に進めていくのかなって思っていたんだけど。MAMI:私もです。HARUNA:しかも、大野さん(番組の放送作家)もいないのよ。いつもいるのに。2人で喋ってくださいって。MAMI:「こいつら、何喋るんだろう」って思われてるよ?HARUNA:いつも4人でやってるから、急に2人にされると変な「オフ感」もあるし、「緊張感」もあるのよ。MAMI:そうだね。HARUNA:だから、今の気分はすごく変。MAMI:普通に2人でいたら喋ることはたくさんあるんだけど、「あらためて喋ってください」って言われると、「何を喋ればいいんだろう」「え、何を喋ってたっけ?」ってなる。HARUNA:で、何を喋ります?MAMI それでね。本場直前にね、台本ありませんって書いてあったから、すぐに調べてみたんだけど、見て見て?HARUNA:なになに?MAMI:トークテーマルーレットっていう、アプリを見つけたよ。すごい便利じゃない?HARUNA:自ら持ってくるスタイルね。それはいい考えだわ。MAMI:いろいろテーマもあるからさ。HARUNA:とりあえずやってみよ。MAMI:ボタン押してみて。HARUNA はい……「最近、腹が立ったこと」! えー? あ、あるわ。MAMI:なんだなんだ?HARUNA:うーん、放送に乗っけていいのかな。MAMI:なになに?HARUNA:商品を注文してね、配送業者さんに届けてもらったんだけど。MAMI:うんうん。HARUNA:日時を指定していたのね、でも受け取れなかったの。受け取れなかったから、宅配ボックスに入れてくれたんだけど、お客様の部屋には届いていませんって表示されて。でも不在票は入ってるのね。とにかく受け取れなくて、宅配ボックスの業者さんに連絡したの。そうしたら、確かに荷物は届いているんだけど、お客様の部屋の登録にはなってないと。MAMI:うんうん。HARUNA:「どうしたらいいんですか?」って聞いたら、配送業者の方に連絡を取ってもらって、荷物を移動してもらうか、部屋番号を入れ直してくださいって。MAMI:うんうん。HARUNA:それで配送業者さんに連絡したらね、「それはできません」って言われていろいろたらい回しにされて。それぞれ業者さんの言ってることが全然違うのよ。MAMI:えー?HARUNA:宅配ボックスの人は「配送業者にやってもらって」って言うのに、配送業者の人は「こちらではできないので、お客さんがやってください」って言うのね。MAMI:だってお客さんがそもそもできないじゃん。HARUNA:そう、できないんですよ。MAMI:で、どうしたの?HARUNA:現在、まだ荷物を受け取っていないの(笑)。MAMI:マジで!HARUNA:すごいたらい回しにされて「そんな勝手なことってありますか?」ってちょっと腹が立ったんだけど。そのあと、まだ受け取れてはいないんだけど、間違った部屋番号の人が1回受け取って、荷物を開けちゃったんだって。MAMI:なるほど。HARUNA:開けちゃったから(伝票で)私の連絡先が分かったみたいで、電話がかかってきたのね。「渡さないといけないと思ってお電話をしました」って。すごくその人が優しくって「マンションのほうに一度預けますね」っていうことで、なんとか解決。あとは私が受け取るだけ。MAMI:おめでとうございます〜。* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056