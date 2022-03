外食でのメニュー「最後の二択」で迷ったらどうする？ INI藤牧京介は“一口ちょうだい”パターン!?

11人組グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。3月4日(金)の放送では藤牧京介、田島将吾、佐野雄大が、リスナーのお悩み相談に回答しました。

INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組グローバルボーイズグループです。今回は、前半の25時台に藤牧京介、田島将吾、佐野雄大、後半の26時台に髙塚大夢、松田迅が登場しました。

前半パートのお悩み相談のコーナーでは、リスナーの「相手が頼んだ料理のほうがおいしそうに見える」というメッセージから、食事を注文する際の自身のパターンが話題に上りました。そのトークを紹介します。

<リスナーのお悩み相談>

私の悩みは人の影響を受けやすいところです。友達や家族と食事に行ったときに、自分が頼んだ料理より相手が頼んだ料理のほうがおいしそうに見えて、いつもそっちにすればよかったなと後悔します。INIのみなさんは、こんな経験ありませんか?

◆メニューで迷ったら……最後の二択どうしてる?

――藤牧京介「無難派」

――佐野雄大「挑戦する派」

藤牧:(リスナーのお悩みが)マジでわかる! 俺はごはんに行ったときに、優柔不断でめっちゃ悩むの。最後は大体二択になって、俺は無難なほうにいきがちというか。

田島:はいはい(笑)。

藤牧:一緒に行った人が「俺はそっち頼んでみようかな」って、二択のもう片方を注文するんだけど、料理がきたら「俺、そっちにすればよかったかも……」っていうことがめっちゃある。

佐野:俺は、無難なメニューと挑戦するメニューがあったら、挑戦する派かも。失敗したらめっちゃ嫌やけど、無難ないつものやつを超えてくるくらいうまいかも!? と思ったら、期待して挑戦する。

藤牧:俺は失敗したくないからな。

田島:俺も無難派かもしれない。

佐野:お腹の空き具合にもよるかも。めっちゃお腹が空いていたら、絶対に失敗したくないし(笑)。

藤牧:それはある!

佐野:でも余裕があったら、挑戦するかな。

――藤牧京介の“一口ちょうだい”パターン

藤牧:俺はたまにね……(一緒にいる人に)チャレンジのほうを頼んでもらって、俺は無難なやつを頼んで、それを一口……(笑)。

田島:毒見させてんの!? ワルだな~(笑)。

藤牧:言い方が悪いから!

佐野:一口もらって、もしおいしかったら「当たり! 次に頼もう!」ってなるし、おいしくなかったら「俺は無難なやつがあるから大丈夫」って(笑)。

藤牧:そうそう。

田島:“ワル牧”が出ましたね(笑)。

――田島将吾の“めっちゃ頼んで食べきれない”パターン

田島:俺は、どっちも頼むパターンもあるかも。それで全部食べられない、ってことがけっこうある。

藤牧:よくないでしょ!

田島:よくないよね。でもダンスとかしてめちゃめちゃ疲れて家に帰ったときに、めっちゃ頼んじゃうの。頼んだだけで満たされるんだよね。

藤牧:わかる。デカいのを2つというよりは、サイドメニューを余計に頼んじゃう。

佐野:俺は、それはないな~。サイドは頼まへんもん。

田島:俺は全然ある! この前、韓国でよく食べていたチキンが食べたくなって頼んで、キムチチャーハンも頼んで……全部食べられなかった(笑)。

藤牧:「なんでこんな大量に頼んだんだろう」ってなるんだよね(笑)。

佐野:INIって、お腹のキャパを理解してない人が多いと思う(笑)。

今回のお悩みの「人の影響を受けやすい」という部分について、佐野は「影響を受けても、自分で取捨選択できていれば、別にね」とコメント。「料理の注文」に関しては、藤牧が“自分は無難なほうを選んで、友達にチャレンジのほうを頼んでもらう”という自身のパターンをおすすめしていました。

また、この日の放送では、お悩み相談のほかに「なぞなぞ大会」がおこなわれ、3人のひらめき力が試されました。

