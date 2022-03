『おさるのジョージ』ダイニングカフェに一足早く行ってきた！

遊び心いっぱい! 『おさるのジョージ』ダイニングカフェが、期間限定OPEN♪ 店内の様子やメニューをご紹介♪

東京ソラマチ(R)にて、3月17日(木)~6月5日(日)の期間中、大人気作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェ第一号店『Curious George Kitchen(「おさるのジョージ」キッチン)』が登場! 今回は、オープンに先立って行われた内覧会で公開された店内の内装やかわいらしいメニューを、実際に試食したレポートや撮影した写真などとともに、一挙ご紹介!

『おさるのジョージ』は、1941年にレイ夫妻により刊行された絵本で、世代を超えて世界中で愛されてきた作品だ。主人公のジョージは身の周りのあらゆることに対して好奇心を持ち、愛らしい騒動や冒険を巻き起こす。

今回の「おさるのジョージ」キッチンは、そんなジョージが黄色い帽子のおじさんに ”ありがとう” の気持ちを伝えるために仲間たちとオープンしたお店で、店内のそこかしこにジョージがいたような痕跡が!

壁にかかっている絵にベッタリとジョージの手の跡を発見し、その跡を追っていくと、今度は大量のバナナの前で足踏みしたかのようなジョージの足跡を発見!

かわいらしいジョージの行動を想像してほっこりしていると、キッチンのほうに、ジョージがなにやら料理を準備しているようなシルエットが! 店内のあちこちに、そういったストーリーが散りばめられているので、見ていてとっても楽しい♪

他にも、『おさるのジョージ』の絵本の内容にリンクした装飾がされてあったり、メニュー表が絵本のようになっていたりと、遊び心が満載! ファンなら思わず「ふふっ」と笑顔がこぼれてしまう仕掛けが盛りだくさんの店内だった。

▲『おさるのジョージ やきゅうじょうへいく』の絵本の近くには、バットやグローブ、ポップコーンが!

▲「これがメニュー表!?」と驚いてしまった絵本のようなメニュー表。

ジョージらしさが表現されたフードメニューは、「食べるのがもったいない!」と思ってしまうビジュアルなので、食べる前にぜひ写真に収めてほしい!

今回筆者が注文したのは、「『おやすみなさい?』ぱっちりオムカレーハンバーグ」! スクランブルエッグのお布団にくるまれながらも、まだまだ眠れないジョージの目はぱっちり開いている。枕の下にはハンバーグもあるので、食べごたえ十分! スクランブルエッグとカレーをしっかり絡めて食べるとすごく美味しい! あっという間に平らげてしまった。

また、店内で楽しむメニューに加え、テイクアウトメニューも販売しているとのこと。アニメのエピソードにも出てくるカノーリも売っているので要チェック! ピスゲッティさんのお店で提供される、黄色い帽子のおじさんも大好きなカノーリ。食べてみたいと思っていた方も多いのでは?

お食事を楽しんだあとは、お店を訪れた記念にグッズコーナーでお買い物タイム♪ 「おさるのジョージ」キッチン限定グッズも取り扱っているので、ファンの方は必見だ。どれを買うか、選んでいる時間も楽しそう♪

(C)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.