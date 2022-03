flumpool、コンセプトアルバムより「A Spring Breath」MVプレミア公開

flumpoolが、2022年3月16日にリリースしたアルバム『A Spring Breath』より「A Spring Breath」のMVを同日20時よりプレミア公開する。

『A Spring Breath』は、2021年12月に開催されたflumpool初のビルボードでのアコースティックライブからの流れをくむコンセプトアルバム。新しい何かが始まる春の情景の中で出会いと別れの瞬間を彩り、少しでも前向きになろうとする「春の息吹」をコンセプトにしたアコースティックアレンジのアルバムで、既発曲と新曲が融合した全11曲が収録されている。

アルバムタイトル曲「A Spring Breath」のMVは、先日公開となった「君に届け」(A Spring Breath ver.)とチェインストーリーとして制作。高校生カップルの男性のその後を描くストーリーにバンド演奏シーンが散りばめられた映像となった。

また、3月24日20時より『A Spring Breath』リリース記念の生配信番組がスペースシャワーTVのオフィシャルLINEアカウントとflumpoolのYouTubeチャンネルで生配信される。バンドメンバー4人揃って、『A Spring Breath』の作品についてや、5月から始まる対バンツアー「Layered Music」について語る予定になっている。

<イベント情報>

「flumpool「A Spring Breath」リリース記念特番」

2022年3月24日(木)20時〜生配信

flumpoolオフィシャルYouTube

https://youtu.be/cacMAc1brwg

スペースシャワーTV公式LINE LIVE

https://live.line.me/channels/52/upcoming/19293444

※配信番組限定「A Spring Breath」購入特典カート

https://www.asmart.jp/p_90029868

「flumpool Special 対バン Tour 2022「Layered Music」」

2022年5月5日(木、祝)愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール

w/ スガ シカオ

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月6日(金)神奈川・神奈川県民ホール大ホール

w/ Saucy Dog

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

2022年5月7日(土)神奈川・神奈川県民ホール大ホール

w/ sumika

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月11日(土)東京・TOKYO DOME CITY HALL

w/ 高橋優

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月12日(日)東京・TOKYO DOME CITY HALL

w/ 高橋優

時間:OPEN 15:00 / START 16:00

2022年6月18日(土)大阪・オリックス劇場

w/ フレデリック

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月19日(日)大阪・オリックス劇場

w/ フレデリック

時間:OPEN 15:00 / START 16:00

<リリース情報>

flumpool

コンセプトアルバム『A Spring Breath』

発売日:2022年3月16日(水)

Linkfire

https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_A_Spring_Breath_AL

=収録曲=

1. 君に届け

2. サヨナラの瞬間

3. two of us

4. 明日への帰り道

5. 証

6. 夢から覚めないで

7. Hydrangea

8. 誰かの春の風になって

09. どんな未来にも愛はある

10. 花になれ

11. A Spring Breath

【通常盤】

品番:AZZS-125

価格:5500円(税込)

(CD+DVD+おまけ)

[通常盤DVD内容]

『ROOF PLAN 〜Acoustic in Billboard Live〜』 2021.12.31 Billboard Live TOKYO Live映像

=DVD収録曲=

1. two of us

2. Hydrangea

3. 証

4. 夜は眠れるかい?

5. どんな未来にも愛はある

6. HELP

7. Snowy Nights Serenade 心までも繋ぎたい

8. 花になれ

9. labo

10. 星に願いを

EN. A Spring Breath

flumpool 公式HP:https://www.flumpool.jp/