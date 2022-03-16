Snow Manが昨年開催したツアー「Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania」のライブBlu-ray / DVDが5月4日にリリースされる。
「Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania」はSnow Manが1stアルバム「Snow Mania S1」を携え、全国7都市で計32公演を行った、デビュー後初の有観客ツアー。Blu-ray / DVDは初回盤と通常盤の2形態で、初回盤には各公演のMCをダイジェストで振り返る「MCダイジェスト集」、都市ごとに曲を変えて披露した「都市限定曲」、9人それぞれとグループの名場面を集めた「メンバー＆グループ Maniaセレクション」、メンバーをリハーサルからツアー最終日まで密着した「The Documentary of Mania」が特典映像として収録される。通常盤の特典映像は、ライブのマルチアングル映像と、メンバーが“Mania”なポイントを交えライブを振り返るコメンタリーとなっている。
Snow Man「Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania」収録内容
ライブ本編
01. Overture
02. D.D.
03. EVOLUTION
04. Delicious!!!
05. Party! Party! Party!
06. Crazy F-R-E-S-H Beat
07. Hip bounce!!
08. Super Sexy
09. KISSIN' MY LIPS
10. EVERYTHING IS EVERYTHING
11. Sugar
12. P.M.G.
13. Snow World
14. Be Proud!
15. Grandeur
＜MC＞
16. Secret Touch
＜MC＞
17. 君の彼氏になりたい。
18. HELLO HELLO
19. TIKI TIKI
20. 360m
21. ADDICTED TO LOVE
22. Black Gold
23. Make It Hot
24. 縁 -YUAN-
25. Infighter
26. YumYumYum ~SpicyGirl~
27. Cry out
28. GRATITUDE
＜アンコール＞
29. Snow Man's Life
30. ZIG ZAG LOVE
特典映像
初回盤
・MCダイジェスト集
・都市限定曲（Big Bang Sweet / Lock on! / ナミダの海を越えて行け / ファンターナモーレ / Acrobatic / Christmas wishes）
・メンバー＆グループ Maniaセレクション
・The Documentary of Mania
通常盤
・マルチアングル映像（Super Sexy / P.M.G. / 360m / ADDICTED TO LOVE / Infighter）
・LIVEビジュアルコメンタリー（メンバーセレクト曲）
※「縁 -YUAN-」の「A」はアキュートアクセント付きが正式表記。