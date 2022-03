Snow Manが昨年開催したツアー「Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania」のライブBlu-ray / DVDが5月4日にリリースされる。

「Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania」はSnow Manが1stアルバム「Snow Mania S1」を携え、全国7都市で計32公演を行った、デビュー後初の有観客ツアー。Blu-ray / DVDは初回盤と通常盤の2形態で、初回盤には各公演のMCをダイジェストで振り返る「MCダイジェスト集」、都市ごとに曲を変えて披露した「都市限定曲」、9人それぞれとグループの名場面を集めた「メンバー&グループ Maniaセレクション」、メンバーをリハーサルからツアー最終日まで密着した「The Documentary of Mania」が特典映像として収録される。通常盤の特典映像は、ライブのマルチアングル映像と、メンバーが“Mania”なポイントを交えライブを振り返るコメンタリーとなっている。

Snow Man「Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania」収録内容

ライブ本編

01. Overture

02. D.D.

03. EVOLUTION

04. Delicious!!!

05. Party! Party! Party!

06. Crazy F-R-E-S-H Beat

07. Hip bounce!!

08. Super Sexy

09. KISSIN' MY LIPS

10. EVERYTHING IS EVERYTHING

11. Sugar

12. P.M.G.

13. Snow World

14. Be Proud!

15. Grandeur

<MC>

16. Secret Touch

<MC>

17. 君の彼氏になりたい。

18. HELLO HELLO

19. TIKI TIKI

20. 360m

21. ADDICTED TO LOVE

22. Black Gold

23. Make It Hot

24. 縁 -YUAN-

25. Infighter

26. YumYumYum ~SpicyGirl~

27. Cry out

28. GRATITUDE

<アンコール>

29. Snow Man's Life

30. ZIG ZAG LOVE

特典映像

初回盤

・MCダイジェスト集

・都市限定曲(Big Bang Sweet / Lock on! / ナミダの海を越えて行け / ファンターナモーレ / Acrobatic / Christmas wishes)

・メンバー&グループ Maniaセレクション

・The Documentary of Mania

通常盤

・マルチアングル映像(Super Sexy / P.M.G. / 360m / ADDICTED TO LOVE / Infighter)

・LIVEビジュアルコメンタリー(メンバーセレクト曲)



※「縁 -YUAN-」の「A」はアキュートアクセント付きが正式表記。