本日3月16日に東京・ニッポン放送にて、2022年度「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポンX(クロス)」のパーソナリティ発表記者会見が行われ、白岩瑠姫(JO1)、Creepy Nuts、久保史緒里(乃木坂46)、長屋晴子(緑黄色社会)、EXITが登壇した。

4月から始まる2022年度の「ANN」に新パーソナリティとして加わったのは月曜日を担当するCreepy Nuts。火曜日の星野源、水曜日の乃木坂46、木曜日のナインティナイン、金曜日の霜降り明星、土曜日のオードリーは続投する。「ANNX」のパーソナリティは、月曜日が山田裕貴、火曜が長屋晴子(緑黄色社会)、水曜日がJO1、金曜日がEXITと一新。週替りの枠は金曜から木曜に移動する。

菅田将暉からバトンを引き継ぎ、月曜日の「ANN」を担当するCreepy Nuts。MCに呼び込まれるもなぜかステージ登場したのはR-指定1人。R-指定は「すみません、ちょっと相方の松永が寝坊しまして準備中で……まずは私1人で来させていただきました」と謝罪し、少し遅れてDJ 松永も現れた。R-指定は昨晩の深夜27:00~28:30放送の「Creepy Nutsのオールナイトニッポン0」に出演していたため寝坊してしまったと、DJ 松永の遅刻の理由を説明。DJ 松永は「すみません……」と謝りつつ、「単発で『オールナイトニッポンR』を4回やって、『ANN0』を4年やって一部に昇格した本当の生え抜きなんですよ。だからちゃんと傲慢になっていって(笑)」と記者の笑いを誘う。R-指定は「わざと遅れたみたいに聞こえるからやめて!」と暴走しかけるDJ 松永を制した。

R-指定は「1部になっても相変わらずヒップホップや好きなラッパーの話をして、曲を流せたら」と語り、DJ 松永は「『ANN0』では、レギュラーコーナーを2つ用意していたんですけど、その両方ができたことが5回もない。2時間になることでやりたいことを消化できる可能性がありそう」と30分放送時間が長くなる1部の「ANN」への期待を語る。また「ANN」パーソナリティの並びについてはDJ 松永が「国民的アーティストと一流の芸人しかいないので、あまり考えないようにしたい」と話した。

2月に乃木坂46を卒業した新内眞衣に代わって「ANN」パーソナリティになった久保は、「未だに緊張が溶けない中でやらせていただいています。でもその中で地元・宮城の話や大好きな東北楽天ゴールデンイーグルスの話を通してリスナーの皆さんと交流して楽しくやらせていただいてます。でも一番反響があったのは、自堕落な性格をカミングアウトするコーナーでした」とコメント。「自堕落なんだ!?」というDJ 松永のツッコミに、久保は「ベッドでごはんを食べるんです。優等生キャラでやってきたので、ファンの方にも心配されています。1カ月ですでに悩み始めているんですが、自分の意志としては乃木坂46のえらい大人に怒られるまではこのままやって、ギリギリを攻めていきたい」と笑顔を見せ、DJ 松永は「ヒップホップを感じますね!」と久保のその毅然とした態度を評価した。

「Go to the TOP! JO1です!」と挨拶をした白岩は「皆さんのおかげでJO1初のラジオレギュラーをやれることになって光栄です。皆さんと楽しみながらJO1の魅力を最大限に発揮できるようなラジオにしていきたい」と意気込む。それに続いてEXITの兼近大樹も「We are the TOP! EXITです!」とJO1風の挨拶をして、吉本興業の後輩であるJO1にエールを送った。

1月に「ANN0」でパーソナリティを務め、今回「ANNX」のレギュラーパーソナリティに就任した長屋は「初めて1人で番組をやることになって不安もあったんですが、いざやってみたら楽しくて仕方なかったんです。それでどうやら味を占めてしまったようで……(笑)。今回お話をいただいて本当にうれしい気持ちでいっぱいでした。リスナーの皆さんが楽しいメッセージを送ってくださって、リスナーさんありきの番組だと感じました。皆さんと楽しい番組を作っていきたいです」と意気込む。白岩は「自分が一番楽しむような気持ちでやれたらと思います。あと『ANNX』は(smash.アプリで映像を)観れるので、ぜひオフのJO1を楽しんでもらえたら。楽しいラジオにしていくので皆さん遊びに来てください」とコメントした。

EXITの兼近が「『上柳昌彦 あさぼらけ』に負けないようにバチバチやれたらと思います」と話したあと、りんたろー。は「遅れた6分をDJでつながないでただ待たせるんだと思いました」と遅刻したDJ 松永にチクリ。「メイクでつなぎました!」と大口をたたくDJ 松永にEXITの2人は「1部に行けば人を待たせてもいいんですね。そっちのほうに行けるようにがんばっていきたい」と、早くも「ANN」1部昇格という目標を掲げた。

55周年を迎える老舗ラジオである「ANN」のパーソナリティに就任した心境を問われた長屋は、「『ANN』は、有名な人がやるラジオというイメージ。そこに私が入って大丈夫なものかと心配です。有名人になれるようにがんばりたいです。前回もリスナーさんに助けられたので、これからも助けられたい。リスナーさんには私より面白い人がたくさんいらっしゃるので、力を借りて一緒に成長しながらがんばれたら」と語る。白岩も「すごく歴史のあるラジオに出させていただけることになってびっくり。錚々たる有名な方がやってらっしゃるので、僕も早く有名になりたい!もっともっと有名になって盛り上げていきたいです。前回の特番もメールやツイートで盛り上がって、すごく面白いと思ったので、リスナーと交流できる企画をやっていきたいです」と意気込んだ。「歴代の『ANN』パーソナリティの中で憧れの人は?」という記者からの質問に長屋は「菅田将暉さん。普段のアーティストとしてのカッコいい部分とは違う一面があって憧れています」とコメント。白岩は「先輩のEXITさんのようになりたいです。幸せな時間を過ごさせるプロなので見習いたい」と、「ANN」パーソナリティとしては同期となるEXITの名前を挙げた。

自身を生え抜きだと紹介したDJ 松永に「『ANN』パーソナリティの先輩からのアドバイスは?」という質問が飛ぶと、「広告を付けること」と即答。続けて「スポンサーコーナーを作れるのが俺らの取り柄なんです。そうやってニッポン放送にお金を落とすことですね! まあ『イグナッツ!!』(テレビ朝日で放送されていたCreepy NutsとEXITの冠番組)は、収益を上げようとがんばったけど終わりました」と生々しい話を披露。りんたろー。は「でもラジオでまた“イグナッツ!!”ができるかもしれないし」とCreepy NutsとEXITの「ANN」でのコラボに意欲を見せた。

その後、DJ 松永は、R-指定が過去に未解禁情報をうっかり話してしまうなど、「ANN」にて数多くの“失言”をしてきたことを暴露。久保が「失言しないように意識していますけど、『ANN』にもなると失言もしていかないといけないのかなと思いました」と言うと、R-指定は「しないほうがいいよ!」と先輩として久保に助言した。白岩も「僕らJO1も失言が多いグループなんです」と悩みを告白。「まだ解禁されていないのに映画に副音声があることを言っちゃったり……なので出演メンバーは精査していきたいですね。全員が『ANN』に出られるのかは僕もまだわかりません。まずは安全なメンバーと一緒にやっていきたいです」と白岩が話すと、長屋も「私もメンバーを頻繁に呼べたらと思っているんですけど、安全なメンバーから呼びたい」と語る。DJ 松永は「危険なメンバーっているの?」と嬉々とした様子で質問し、長屋は「深夜なのでテンションが上がってそうで怖い(笑)」と話した。

そのやり取りに続いて「今は1人で修行中ですけど、逆を行って危険なメンバーから出していこうかな」と久保が言うと、DJ 松永は「危険なメンバー!? 誰? 一番危険なメンバーは?」と切り込む。自分の発言に後悔している久保にりんたろー。が「もう答えなくていいよ! 久保ちゃん!」と助け舟を出して会見はお開きとなった。

※記事初出時、本文に誤りがありました。お詫びして訂正します。