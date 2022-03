Da-iCE、自身初全国アリーナツアーDVD・Blu-ray発売

Da-iCEが、2021年行われた自身初の全国アリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX-」のDVD・Blu-rayを2022年3月16日に発売した。

豪華盤はSide A、Side B両公演をあわせトータル4時間超え、特典映像も収録。1からツアーを作り上げ、完走していく姿、Da-iCEメンバーのツアーへの思いが込められた裏側に密着したドキュメンタリーと、「EASY TASTY」の曲振りシーンを詰め合わせた『「EASY TASTY」の曲フリ総集編-みんなでEZ DO DANCE-』も収録されている。

また、2022年2月16日にリリースした、コンセプト EP『REVERSi』を引っ提げた、全国アリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-」を2022年7月より開催する。

<リリース情報>

Da-iCE

DVD/Blu-ray Disc『Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX-』

発売日:2022年3月16日(水)

豪華盤/初回生産限定盤(Side A・Side B両公演・特典映像収録、SPECIAL LIVE PHOTO BOOK SET[Solo 5冊+Group1冊]封入)

[DVD3枚組(スマプラ対応)]

品番:AVBD-27519~21

価格:14500円(税込)

[Blu-ray Disc3枚組(スマプラ対応)]

品番:AVXD-27522~24

価格:14500円(税込)

「Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX- Side A」

Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX- Side A LIVE PHOTO BOOK 封入

[DVD(スマプラ対応)]

品番:AVBD-27525

価格:5500円(税込)

[Blu-ray Disc (スマプラ対応)]

品番:AVXD-27526

価格:5500円(税込)

「Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX- Side B」

Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX- Side B LIVE PHOTO BOOK 封入

[DVD(スマプラ対応)]

品番:AVBD-27527

価格:5500円(税込)

[Blu-ray Disc (スマプラ対応)]

品番:AVXD-27528

価格:5500円(税込)

=収録内容=

【Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX- Side A】

※AVBD-27519~21、AVXD-27522~24、AVBD-27525、AVXD-27526の4形態共通

・SiX

・TIME COASTER

・FAKESHOW

・トニカクHEY

・I got your back

・Found it

・BET

・SIGN

・amp

・さようならを君に

・Love Song

・CITRUS

・恋しくて、今も

・image

・Special One

・EASY TASTY

・Bodyguard

・Phoenix

・DREAMIN ON

・Time is Life

・パラダイブ

・Yawn

・Flight away

【Da-iCE ARENA TOUR 2021 -SiX- Side B】※AVBD-27519~21、AVXD-27522~24、AVBD-27527、AVXD-27528の4形態共通

・Phoenix

・Splash

・Fashionable

・TOKYO MERRY GO ROUND

・DREAMIN ON

・FAKE ME FAKE ME OUT

・Found it

・Cynical Life

・Ill be back 2020

・amp

・EASY TASTY

・Damn it!

・you

・image

・CITRUS

・Revolver

・SiX

・FANTASY

・BACK TO BACK

・Melody

・Bamby Ride

・FIVE 2020

・Live goes on

【特典映像】

※AVBD-27519~21、AVXD-27522~24の2形態共通

・TOUR DOCUMENTARY -One to SiX-

・Special特典映像「EASY TASTY」の曲フリ総集編 -みんなでEZ DO DANCE-

【対象販売サイト】

・Da-iCE OFFiCiaL FUN CLUB a-i SHOP

(ファンクラブログインが必要となります)

https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=DOFC&categ_id=6900

・Da-iCE OFFICIAL SHOP

https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=DICO&categ_id=6602

・mu-mo SHOP

https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=mumo&artist_id=DAICE

※特典は先着となります。

<ライブ情報>

「Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-」

2022年7月23日(土)大阪・大阪城ホール

時間:OPEN 16:00 / START 17:00

2022年7月24日(日)大阪・大阪城ホール

時間:OPEN 14:00 / START 15:00

2022年8月11日(木・祝)愛知・日本ガイシホール

時間:OPEN 16:00 / START 17:00

2022年8月13日(土)福岡・福岡国際センター

時間:OPEN 16:00 / START 17:00

2022年8月14日(日)福岡・福岡国際センター

時間:OPEN 14:00 / START 15:00

2022年8月20日(土)神奈川・ぴあアリーナMM

時間:OPEN 16:00 / START 17:00

2022年8月21日(日)神奈川・ぴあアリーナMM

時間:OPEN 14:00 / START 15:00

料金

【一般指定席(ラミネートパス付き)】10800円(税込)

【一般指定席(グッズなし)】8800円(税込)

※3歳以上有料。3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料。(ただし、お席が必要な場合は有料となります。)

■チケット先行情報

チケット先着先行

http://r.y-tickets.jp/daice2201_sp

※先着順の販売となります。

※予定枚数に達し次第販売終了となります。

※3歳以上有料。3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料。(ただし、お席が必要な場合は有料となります。)

Da-iCE Official HP:https://da-ice.jp