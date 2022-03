『ガスト』など6ブランドのラッキーセットにカービィ＆マイメロ！

すかいらーくレストランツが運営するガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、夢庵、ステーキガストの6ブランド(計2454店舗)にて、2022年3月17日(木)より、『星のカービィ』と『マイメロディ♡クロミ』が子ども向けラッキーセット限定のオリジナルカプセルトイに登場する。

ガストなどの6ブランドでは、小学生以下の子ども向け特別メニュー「ラッキーセット」を、店内の専用ガチャマシンで遊べるガチャコイン付きで提供中。何がもらえるか楽しみなカプセルトイに、今なら人気キャラクターのグッズ入りだ。

この度数量限定で登場するのは、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」の最新作、『星のカービィ ディスカバリー』をモチーフにしたスピントイや、世代を超えて愛されるサンリオキャラクター「マイメロディ」「クロミ」のネームタグや缶ミラーなどキュートなアイテム。

春休みは、ガストなど6ブランドで今しか手に入らないキャラクターグッズをゲットしよう!

(C)HAL Laboratory, Inc. / Nintendo (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L628625