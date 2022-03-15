お笑いコンビ・ハライチ(岩井勇気、澤部佑)が15日、都内で行われた『映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝』公開アフレコイベントに、女優の川栄李奈とともに出席した。
（記事＆写真）
📸ハライチ「過去最高傑作」『映画クレしん』で披露する新作漫才に自信
https://news.mynavi.jp/article/20220315-2293753/
（オススメ動画）
🎬ハライチ岩井、「去年出来てたらM-1に…」最高傑作の新ネタ漫才を『映画クレしん』で披露!? 『映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝』公開アフレコイベント
https://youtu.be/2dYPUc4vZ4U
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