池田エライザが、15日、都内で行われた、『UCC COLD BREW 新商品&新CM発表会』に登壇。CMで披露している“LATTE”をイメージしたウィッグと衣装で登場した。
（おすすめ動画）
🎬池田エライザ 、“相手を思っての嘘”は「あり」、ユーモア交え独自の考えを説く 『UCC COLD BREW 新商品&新CM発表会』
https://youtu.be/eRwffu4xOTc
🎬池田エライザ 、“左利きあるある”の複雑な心情語る「ドリブルは右、シュートは左…」 『UCC COLD BREW 新商品&新CM発表会』
https://youtu.be/xJ5vbEflkJo
🎬【どっちが好き？】池田エライザ、白と黒のコスチュームで登場！人生初のハンドダンスに挑戦 「UCC COLD BREW」新CM『やっぱり香るど！』編公開
https://youtu.be/m7el4tCDwtw
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