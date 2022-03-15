お笑いコンビ・ハライチ(岩井勇気、澤部佑)が15日、都内で行われた『映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝』公開アフレコイベントに、女優の川栄李奈とともに出席した。
（記事＆写真）
📸ハライチ「過去最高傑作」『映画クレしん』で披露する新作漫才に自信
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🎬ハライチ岩井、しんちゃんと「にゃ〜」で挨拶 『映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝』公開アフレコイベント
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