サンリオキャラがぎゅっとする姿にキュン♪『ひみつの日記シリーズ』

KThingS Presents むにゅぐるみパティオ(以下むにゅぐるみパティオ)では、サンリオキャラクターズ「ひみつの日記シリーズ」より、全7キャラクターを店頭とECサイトで販売中。デザインを担当したデザイナーのインタビューも公開となった。

サンリオキャラクターズ「ひみつの日記シリーズ」は、ハローキティ・マイメロディ・クロミ・ウィッシュミーメル・リトルツインスターズ ララ・リトルツインスターズ キキ・こぎみゅんが登場し、それぞれが "ひみつの日記" を大事にぎゅっ! としているオリジナルデザイン。みんなの日記に何が書いてあるかはひ・み・つ!

そんなサンリオキャラクターズ「ひみつの日記シリーズ」の制作の裏側やこだわりのポイントは? デザインを担当したデザイナーのインタビューを紹介!

<ひみつの日記シリーズ 制作秘話、担当デザイナーインタビュー>

いつもは言葉に出来なかったり、言えない ”ひみつ” の気持ちや大切にしたい思いを綴っている私だけの ”ひみつの日記” 。サンリオキャラクターたちも、憧れの人、大切な人、本当の気持ちは伝えられないけれど…そんなひみつの気持ちを抱えているかもしれないと、ラフを描きながら考えていました。

ポイントはなんといっても、手に日記を大切に持っているポーズ!

マスコットのスカートやリボンにはこだわって、ひみつを纏うようなキラキラした星を散りばめたチュールをたくさん使用し、軽くふわっと広がるスカートやリボンを表現しました。かわいさのポイントになっていれば嬉しいです。

サンリオキャラクターズ「ひみつの日記シリーズ」は現在、「マスコット」「缶バッジ」「アクリルスタンド」を発売中。商品は『むにゅぐるみパティオ』対象店舗と、ECサイトから購入可能だ。

キャラクターたちと一緒に、こっそり1日の出来事を振り返ってみよう♪

>>>各グッズのデザインやラインナップを見る(写真7点)

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L629881 著作(株)サンリオ