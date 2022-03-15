ビッケブランカ、遠藤憲一出演のベストアルバムティザー映像公開

ビッケブランカが、2022年3月23日に発売するメジャーデビュー5周年記念ベストアルバム『BEST ALBUM SUPERVILLAIN』のティザー映像を公開した。
メジャーデビュー5周年という節目の中で普段とは違う楽しみをと思い立ち、ビッケブランカが俳優・遠藤憲一との共演を熱望。そのオファーを快諾、実現した映像内では、2人の掛け合いでアルバムをおすすめしている。さらに、CDリリースに先駆け、3月21日にメジャーデビュー5周年記念ベストアルバム『BEST ALBUM SUPERVILLAIN』全曲配信が決定した。
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＜リリース情報＞
ビッケブランカ
メジャーデビュー5周年記念アルバム『BEST ALBUM SUPERVILLAIN』
発売日：2022年3月23日（水）
配信日：2022年3月21日（月）
5周年特設サイト
https://vickeblanka.com/5th_year/
購入リンク
https://vickeblanka.lnk.to/BEST_ALBUM_SUPERVILLAIN_CD
配信予約中（Pre-add/save）
https://vickeblanka.lnk.to/basv_pre
[2CD＋Blu-ray+GOODS]
初回生産限定
限定販売：French Link OFFICIAL SHOP / mu-mo SHOP
仕様：三方背BOX
グッズ：「CA4LA」コラボキャップ
特典：Music Video History副音声付き
品番：AVZ1-96904～5/B
価格：14500円（税抜）
スマプラ対応
[2CD＋DVD+GOODS]
初回生産限定
限定販売：French Link OFFICIAL SHOP / mu-mo SHOP
仕様：三方背BOX
グッズ：「CA4LA」コラボキャップ
特典：Music Video History副音声付き
品番：AVZ1-96902～3/B
価格：14500円（税抜）
スマプラ対応
[2CD＋Blu-ray]
品番：AVCD-96898～9/B
価格：7500円（税抜）
スマプラ対応
[2CD＋DVD]
品番：AVCD-96896～7/B
価格：7500円（税抜）
スマプラ対応
[2CD only]
品番：AVCD-96900～1
価格：4000円（税抜）
スマプラ対応
=収録曲=
-CD-
Disc-1
1. ココラムウ
2. Natural Woman
3. Slave of Love
4. Echo
5. Golden
6. Moon Ride
7. Want You Back
8. Stray Cat
9. 幸せのアーチ
10. THUNDERBOLT
11. ウララ
12. Get Physical
13. Black Rover
14. 今ここで逢えたら
15. 夏の夢
16. まっしろ
17. Winter Beat
18. キロン
19. WALK – long ver.
Disc-2
1. Lucky Ending
2. Ca Va？
3. 白熊
4. Black Catcher
5. Shekebon!
6. TARA - 2020 Mix
7. かたうた
8. Avalanche
9. ミラージュ
10. ポニーテイル
11. 天
12. 蒼天のヴァンパイア
13. 夢醒めSunset
14. FATE
15. オオカミなら
16. 北斗七星
17. アイライキュー
-Blu-ray -
・FATE TOUR 2147 （2021.11.6 at LINE CUBE SHIBUYA）
1. Opening
2. 蒼天のヴァンパイア
3. 化かしHOUR NIGHT
4. Winter Beat
5. Death Dance
6. Want You Back
7. Shekebon!
8. FATE
9. ミラージュ
10. 夢醒めSunset
11. ポニーテイル
12. オオカミなら
13. Divided
14. まっしろ
15. Slave of Love
16. Ca Va?
17. ウララ
18. 天
19. 北斗七星
・Music Video History ※初回生産限定商品のみ副音声付き
1. Slave of Love
2. Take me Take out
3. Moon Ride
4. ウララ
5. Get Physical
6. 夏の夢
7. まっしろ
8. Winter Beat
9. Ca Va?
10. 白熊
11. Black Catcher
12. Shekebon!
13. ミラージュ
14. ポニーテイル
15. 蒼天のヴァンパイア
16. 夢醒めSunset
17. FATE
18. 北斗七星
19. アイライキュー
＜ライブ情報＞
「SAMURAI SONIC vol.2」
2022年3月27日（日）東京ドームCITY HALL
時間：OPEN 16:00 / START 17:00 予定
出演：加藤ミリヤ、KEYTALK、MAKE MY DAY、SEX MACHINEGUNS、ビッケブランカ and more……
「VIVA LA ROCK 2022」
2022年4月30日（土）さいたま・さいたまスーパーアリーナ
時間：OPEN 8:30 / START 10:00 / CLOSE 20:30予定
「SOUND CONNECTION 2022」
2022年5月4日（水・祝）大阪・フェスティバルホール
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
出演者：Nulbarich / Vaundy / Vicke Blanka
ビッケブランカ 公式HP：https://vickeblanka.com/