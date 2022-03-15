Cocco、踊りのみで構成された「強く儚い者たち」ダンスバージョン公開

Coccoが、1997年にリリースした「強く儚い者たち」の25周年バージョンのMVを先日公開したが、さらに踊りのみに特化したダンスバージョンを3月15日夜に公開した。
本作はすでに公開されている25th ANNIVERSARYバージョンには映されていなかった部分も含め、全編が踊りだけで構成されたスペシャルバージョン。25th ANNIVERSARYバージョンと同じく、ダンサー/コレオグラファーのMayu Omoshita（重下真由）が率いる総勢30名のダンサーとCoccoとのコラボレーションになっている。
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また、デビュー記念日の3月21日には、「25周年記念アニバーサリー作品 12th ALBUM「プロム」発売直前スペシャル ”アルバム全貌生で大解説”」と題されたトーク番組の配信をYouTube Liveにて行う。当日は、アニバーサリー作品『プロム』について、楽曲やアートワーク、MVに関して語られる。
＜イベント情報＞
「25周年記念アニバーサリー作品 12th ALBUM「プロム」発売直前スペシャル ”アルバム全貌生で大解説”」
2021年3月21日（祝・月）19:00〜配信
「Cocco Live Tour 2022 ”プロム”」
2022年5月16日（月）愛知・Zepp Nagoya
時間：OPEN 18:15 / 19:00
2022年5月21日（土）大阪・Zepp Namba
時間：OPEN 16:15 / 17:00
2022年5月23日（月）福岡・Zepp Fukuoka
時間：OPEN 18:15 / 19:00
2022年6月1日（水）東京・Zepp DiverCity
時間：OPEN 18:15 / 19:00
2022年6月7日（火）東京・TOKYO DOME CITY HALL
時間：OPEN 18:00 / 19:00
料金：全席指定 7700円（税込）別途ドリンク代あり
オフィシャル先行予約
2022年3月14日（月）12:00〜3月27日（日）23:59
※1人4枚まで、抽選にて受付
＜リリース情報＞
Cocco
25周年アニバーサリー作品12thアルバム『プロム』
発売日：2022年3月23日（水）
初回限定盤A【25周年2525（ニコニコ）セット：】
品番：VIZL-2027
価格：13778円（税込）
・豪華缶BOX仕様
・CD＋Blu-ray（紙ジャケ入り）
・Cocco 25周年Tシャツ（サイズはLのみ。身丈:71cm 身巾:53cm 肩巾:46cm 袖丈:21cm）
・Cocco 25周年タオル
初回限定盤B【CD+Blu-ray】
品番：VIZL-2028
価格：7150円（税込）
通常盤
品番：VICL-65665
価格：3300円（税込）
=収録曲=
1. 光溢れ 作詞・作曲:Cocco 編曲:根岸孝旨
2. コバルト 作詞・作曲:Cocco 編曲:ハマ･オカモト（OKAMOTOS） & 澤村一平（SANABAGUN.）
3. てぃんさぐぬ花 沖縄民謡 編曲:辺土名直子
4. True Lies 作詞・作曲:Cocco 編曲:大西順子
5. ラブレター 作詞・作曲:Cocco 編曲:Curly Giraffe
6. PROM 作詞・作曲:Cocco 編曲:トオミヨウ
7. ままいろ 作詞・作曲:Cocco 編曲:BEGIN
8. 恋い焦がれて 作詞・作曲:Cocco 編曲:ディアマンテス
9. 結い 作詞・作曲:Cocco 編曲:根岸孝旨 ゲストボーカル:スガ シカオ
10. 星の子ら 作詞・作曲:Cocco 編曲:亀田誠治
11. 嵐ヶ丘 作詞・作曲:Cocco 編曲:根岸孝旨
【初回限定盤A、B付属Blu-ray「Cocco ミュージックビデオ総集編」】
カウントダウン Dir. 竹内鉄郎 （1997）
やわらかな傷跡 Dir. UGICHIN （1997）
強く儚い者たち Dir. 竹内鉄郎 （1997）
Raining Dir. 竹内鉄郎 （1998）
あなたへの月 Dir. UGICHIN （1998）
SATIE Dir. UGICHIN （1998）
雲路の果て Dir. 竹内鉄郎 （1998）
樹海の糸 Dir. UGICHIN （1999）
ポロメリア Dir. UGICHIN （1999）
水鏡 Dir. 是枝裕和 （2000）
けもの道 Dir. UGICHIN （2000）
星に願いを Dir. 井上哲央 （2000）
羽根 ～lay down my arms～ Dir. 竹内鉄郎 （2001）
Drive you crazy Dir. 伊藤有壱, 増山淳也 （2001）
風化風葬 Dir. UGICHIN （2001）
焼け野が原 Dir. 竹内鉄郎 （2001）
Rainbow Dir. 井上哲央 （2001）
音速パンチ Dir. 井上哲央 （2006）
陽の照りながら雨の降る Dir. 是枝裕和 （2006）
Swinging night Dir. 増山準哉 （2006）
甘い香り Dir. 斉藤哲夫 （2007）
ジュゴンの見える丘 Dir. 井上哲央 （2007）
絹ずれ Dir. 井上哲央 （2009）
ニライカナイ Dir. 井上哲央 （2010）
玻璃の花 Dir. UGICHIN （2010）
花柄 Dir. Cocco （2011）
群青の谷 Dir. Cocco （2011）
パンダにバナナ Dir. UGICHIN （2014）
ありとあらゆる力の限り Dir. 井上哲央 （2014）
ドロリーナ・ジルゼ Dir. UGICHIN （2014）
有終の美 Dir. 井上哲央 （2016）
海辺に咲くばらのお話 Dir. TON TON GARNET （2019）
願い叶えば Dir. Yuzuki （2019）
潮満ちぬ Dir. UGICHIN （2021）
ひとひら Dir. UGICHIN （2021）
女一代宵の内 Dir. Cocco （2021）
青葉 Dir. Cocco （2021）
強く儚い者たち Cocco 25th ANNIVERSARY ver. Dir. UGICHIN （2022）
強く儚い者たち DANCE ver. Dir. UGICHIN （2022）
光溢れ Dir. UGICHIN （2022）
Cocco Official Site：http://www.cocco.co.jp