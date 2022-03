春にぴったり2大付録♪「すみっコぐらし」パスケース＆クリアケース・内容も充実『ねーねー』4・5月号

主婦と生活社より刊行されているかわいいキャラクターが盛りだくさんの隔月刊誌『ねーねー』4・5月号が、2022年3月15日に発売! 春にぴったりな「すみっコぐらし」豪華二大付録、「すみっコぐらし」と「シナモロール」の生みの親インタビューと、付録に内容に豪華充実な本書をご紹介しよう。

可愛いキャラクターたちの魅力がたっぷり詰まった隔月刊誌『ねーねー』。今号のすみっコぐらし付録は「春のおでかけケースセット」だ!

注目の付録アイテムは、春にぴったりのスペシャル2大アイテム「パスケース」と「クリアケース」。

パスケースは伸び縮みするコイルチェーン付きなので、バッグやランドセルにつければ紛失防止にも。通学や旅行に大活躍しそう!

クリアケースは鍵やアクセサリー、小銭、お菓子など小物入れになるほか、用途はいろいろ。

それぞれのケースにあしらわれた、すみっコぐらしのイラストのテーマは「おへやのすみでたびきぶん」。旅支度をととのえたすみっコたちが、お出かけ気分を上げてくれる。

誌面内容も充実しており、よこみぞゆりさん(すみっコぐらし)、奥村心雪さん(シナモロール)のインタビューは必読!

昨年12月の発売以来、読者の方々に感動が広がっている『絵本 すみっコぐらし いつでもとなりに』(主婦と生活社刊)の作者・よこみぞゆりさんのインタビューを前号に続いて掲載。すみっコとみにっコたちとの出会いのシーンに込めた思いなどをお話しいただいている。

また、20周年を迎えた人気キャラクター・シナモロールのデザイナー、奥村心雪さんとのQ&Aも掲載。制作のエピソードや、これからシナモンに期待することがご紹介されている。

さらに綴じ込みのすみっコぐらし付録は、切り取るだけで簡単にできるプロフィールカード。

名前や誕生日、好きなものなどを書いて自分のことを紹介するカードで、家族のほかにも新学期からのクラスメートにプロフィールを書いてもらうなど、お友達ができるきっかけになるかも♪

もうひとつの綴じ込み付録、ポストカードの絵柄はすみっコぐらしの新テーマ『こいぬといぬごっこ』。おさんぽ中に出会ったまいごの「こいぬ」(本当はオオカミ)と、ワンコになりきって遊ぶすみっコたちの微笑ましいイラストが魅力的だ。

そのほか、キャラクターの最新情報や連載マンガもたっぷり!

毎号恒例の「すみっコぐらし まちがいさがし」や「すみっコぐらし ダイカットシール」など、すみっコたちのイラストを楽しみながら遊べるコンテンツも充実。

子どもから大人まで愛されるリラックマや、今年7周年のじんべえさんなどを中心にしたマンガ24本を連載中。5周年のコウペンちゃんやテレビアニメ放送中の「ちいかわ」など人気キャラクターの最新情報もチェックできちゃいます♪

『ねーねー』2022年4・5月号は、2022年3月15日より発売! 価格は980円(税込)となっている。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.