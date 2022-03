勉強、SDGs、ジェンダー平等…中学に進学する子どもたちの“不安”をサポートする“本”とは？

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ONE MORNING」。「KUMON presents Letter for the next」では、国連が2030年までに達成しようと掲げた17の目標「SDGs」に関連して、世の中のあらゆる“困った”をピックアップ。次世代につなげるため、日本全国でおこなわれている活動を紹介します。3月は“子どもの未来”にフォーカスしてお届けしています。

3月11日(金)は、入学準備から中学生活のコツを解説した本「中学校ってどんなとこ?」(世界文化社)に注目しました。

◆中学に進学する子どもたちの不安を解消

全国的に公立小学校の卒業式は、3月後半におこなわれるところが一般的。ユージは小学校から中学校へあがったときに、「中学3年生の人を見ると大人にしか見えなかった。(そんな世界に飛び込むなんて)大丈夫かなと緊張していました」と当時を振り返ります。

そんなユージが経験したのと同じように、中学校へあがる子どもたちが抱えがちな思いに寄り添い、入学準備から中学生活のコツを解説した書籍「中学校ってどんなとこ?」が、世界文化社から2022年1月に発売されました。

勉強、部活、友達、SNS、恋愛といった、子どもたちが気にするポイントを分かりやすく押さえた一冊となっています。書籍を手にしたユージは「漫画やイラストがたくさん使われているので、かなり読みやすそうです」と興味を示します。

一部を例にあげると、「スマホ、SNSとの上手な付き合い方」という項目では、はじめてスマホを持つ子どもに向けてトラブルに遭わないための心構えが、いろいろなシチュエーションに応じて解説されています。

また、「中学生のこころとからだの成長」という章では、“お父さんやお母さんにイライラしてしまうのはなぜ?”という疑問に答えるページもあり、「これは当時に読みたかったな」とユージ。「恋愛」については“異性を好きになるのが当たり前じゃない”というページもあり、SDGsやジェンダー平等の視点も盛り込まれた内容になっています。

◆中学校がどんな場所か分かれば安心

この本が生まれたきっかけは、とある児童養護施設の職員から「(中学になると)勉強の難易度がアップしたり、人間関係でつまずきやすく、不登校になる子も増える。子ども本人も、中学校がどんなところなのかをあらかじめ知っておけば、不安を減らせる。そんな本があればいいのに」という声を受けて、「中学校ってどんなとこ?」が作られました。

中学に入学してから新しい環境になじめず、学校へ行くことにネガティブな感情を抱いてしまうことを指す“中1ギャップ”という言葉もあり、進級のタイミングは、子どもの心も不安定になりやすい時期です。この春から中学校に進学するお子さんや親戚がいるという方は、入学祝いに「中学校ってどんなとこ?」をプレゼントしてみてはいかがでしょうか?

