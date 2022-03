アイナ・ジ・エンド 地元・大阪での単独公演直前「セトリは？」「衣装は？」「現在の心境は？」

アイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。3月17日(木)に地元、大阪の大阪城ホールで開催される単独公演『AiNA THE END "帰巣本能"』について、リスナーの質問に答えながら現在の心境などを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」3月14日(月)放送分)アイナ:大阪城ホール単独公演が迫ってきました。きっと当日になったら急に不安になったりすると思うんだけど、愛と感謝だけは伝えに行こうと思っております! 今日は、ワンマンライブにまつわる質問に答えていこうと思います!【質問:セトリはいつもアイナ先生が考えたりしてますか? 考えるときのポイントがあったら教えてほしいです! 大阪城ホール、めちゃくちゃ応援しています!】アイナ:セトリ(セットリスト)はもちろん、私が考えていますね。考えて、1回映像の山田健太さんに投げて、私できないからやってもらってるんだけど……まずExcel? とか使って、いろんな大人の人が見やすいようにするの。そこから、ライブ制作の佐藤さんとか、事務所の社長の渡辺さんに見せたら、大体「ここをこうしたほうがいいんじゃない?」みたいな意見もらって。「でも曲げたくない」、「でも言うこと聞きます~」みたいなやりとりをして決めていきます。でも結局そうだね……わがままをずっと言っちゃうから、もう完全に私の意見ですね。今回の城ホールも、セトリ決めるのに超時間かかって……。今もバンドメンバーとリハしてる中で、「ここ入れ替えたいな」って悩んだりしてます。だから、前日とか当日までわからんかもしれないですね。そうやって、フリーにやらせていただいております。【質問:アイナちゃんのライブといえば、衣装がとても色っぽかったり可愛かったり楽しみにしているのですが、今回の衣装はアイナちゃんのアイデアや意見は取り入れてますか? (今回は私服で出ちゃうとかないですよね!?)】アイナ:そう、この前のツアーは……衣装さんには申し訳ないんだけど、何回か勝手に私服で出ちゃったりしてました。今回は城ホールだから……ないかな? あるかもしれない、何とも言えないけど。前回と前々回と違うところは、作りの衣装があるところかな。それも楽しみにしててほしいですね。【質問:『帰巣本能』まで残り少なくなってきましたが、今どんな気持ちですか? 私はワクワクとドキドキで、早く17日になってくれー!と思ったり、17日が終わったら楽しみがなくなってしまう、という気持ちが行ったり来たりしています。アイナ先生は、17日はどんな日にしたいですか?】アイナ:わかります! まったく同じだと思うよ。「早く17日来ないかなー」とか、「17日が終わった後の、解放感に満ち溢れるすっきりした日が早く来ないかな」、「それまでずっとつらいな」とか。いろいろあるよ。さっき『愛と感謝伝えたい』って言ったんだけど、実は……コロナ禍っていうのもありますけども、満席には今のところなってないんですよね。BiSHのツアーやこの前のWACKツアーは、「チケット買えない!」みたいな人がいて、あんまりよくない買い方だけど、高いお金払って見に来てくれてる人もきっといるんよ。よくないと思うけどね。でも今回の城ホールは、来たいって思った人がみんな来れる日だと思ってんの。だから、お客さんが満員でも満員じゃなくても、それは正直どうでもいいなって思っていて。来たいと思ってくれてる人が、何の煩わしさもなく来れる最高な時間……だからこそ、愛と感謝をしっかり伝えなきゃいけないな、って思ってる。だから本当に、「おかえり」っていう気持ちですね。「帰りたい」って思った人が、何の気なしに帰れる場所にしたいなって、そんな気持ちです。楽しい日にしたいですね。アイナ:最近曲を作ってるんだけど、1st(アルバム『THE END』の収録曲)の「日々」とか……あのアルバムは、なかなか超えられないなぁって思ったりしています。本当に真心込めて作った曲っていうのは、いつ聴いても何の恥ずかし気もなく、「いい!」って思いますね。そんな大阪城ホールになったらいいなって。後から見返しても「最高だ!」って言えるような日にしたいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/