ベイブレード大使ベイバサダーにハローキティやおはスタなどが就任！

コマ型玩具「ベイブレード」は、2022年4月から新たに「バーストアルティメットレイヤーシリーズ」を展開。この新シリーズスタートに先駆け「ベイブレード」のアンバサダー「ベイバサダー」企画を始動する。

「ベイブレード」は1999年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置「ランチャー」で誰でも簡単に回せることを特徴とした「改造ができるバトル専用コマ」だ。

これまでに第1世代の『爆転シュート ベイブレード』(1999年~)、第2世代の『メタルファイト ベイブレード』(2008年~)、現在展開中の第3世代『ベイブレードバースト』(2015年~)の3つのシリーズを通して、世界80以上の国と地域で累計5億個以上(2021年時点)が出荷され、各シリーズ共に日本を含む世界各国でブームを起こしてきた。

『ベイバサダー』はベイブレードのアンバサダーとして、その楽しさを広める存在。

「大会ベイバサダー」と「公式ベイバサダー」の2種類が設定されている。

「大会ベイバサダー」は、一般の方による参加が主となり、家族や親戚など身近な人と大会を開催しベイブレードの楽しさを広めていく。

「公式ベイバサダー」は、人気キャラクターや番組、企業などが就任しコラボ企画などを通してベイブレードを盛り上げていく。

「『ベイブレード』を通して日本全国の子どもたちに元気を与えたい」という想いから企画されたという。

『ベイバサダー』企画の第1弾として、2022年3月15日(火)から、一般参加型の「大会ベイバサダー」を公式HPにて募集。応募された方は自宅に送付された大会ツール(トーナメント表・マニュアル・大会景品)を使用して「ホームベイ大会」を開催することが可能だ(応募者が規定の人数に達した場合は、抽選となる)。

また「公式ベイバサダー」には、サンリオのキャラクター「ハローキティ」と、子ども向け情報番組『おはスタ』、カラオケ専門店「コート・ダジュール」の就任が決定した。ハローキティは「とってもワクワクするわ!」とコメントを寄せている。

さらに、「くまモン」が、自ら主催する大会「くまモンカップ」の公式アンバサダーに就任する(※くまモンは「ベイバサダー」ではない)。くまモンカップ公式アンバサダーに向けた特訓の様子は、動画やくまモン公式SNSにて配信予定とのことだ。

春からさらに盛り上がっていくであろうベイブレード、未体験の肩はこの機会にチャレンジしてみてはいかがだろうか。

