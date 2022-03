「1人の男として見てしまいました」SOL!ぺえ教頭 GENERATIONS・東京ドーム公演で感動

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。3月14日(月)番組番頭では、3月11日から13日まで、東京ドームで開催された『GENERATIONS LIVE TOUR 2022 "WONDER SQUARE" ~開幕祭~』を観に行ったというパーソナリティのぺえ教頭が、GENERATIONS from EXILE TRIBEメンバーのこもり校長に感想を伝えました。ぺえ教頭:かっこよかったですよ。こもり校長:ありがとうございます!ぺえ教頭:先週の金土日か、GENERATIONSの開幕祭? がありまして……私は、なんだろうね……1人の男として見てしまいました(笑)。こもり校長:いやぁ嬉しいよね……(笑)。ぺえ教頭:だから今、シンプルにドキドキしちゃってて(笑)。いつもより暖かく感じるんだよね、ほてっちゃてて。こもり校長:い~ね~(笑)。ぺえ教頭:4時間あったけど、校長としてなんか見てなかったもん。いつもは、(番組が)始まる前もベラベラしゃべってるじゃん? でも今日はしゃべってないでしょ?こもり校長:思った!ぺえ教頭:全然恥ずかしくなっちゃって……顔を見てしゃべれない自分もいるし、心のどこかで好きになっちゃって(笑)。こもり校長:嬉しいね!(笑)。ぺえ教頭:どうしようかなぁ~って思って、さっきからウロウロ歩いてたんだけど(笑)。あと2、3日は、“こもり校長”というより“小森隼”という1人の男、人間として、ときめいて好きになっちゃってるから……こんな感じかも。こもり校長:あと2日は長いよ(笑)。うれしいけどね。ぺえ教頭:私がどこにいるか気づいた?こもり校長:気づいたよ。見つけた。ぺえ教頭:だよね!? 何かした?こもり校長:したしたした! 一応手を振ったり、指をさしたりとかしたよ。ぺえ教頭:したよね!? でもあんな広い会場だから「私なわけないよな」と思いながら、でも目が合ってるし……。でも自分なわけない! 信じちゃだめ! 信じたら泥沼! 好きになっちゃうから私なんかじゃない! って思っちゃうよ(笑)。こもり校長:(笑)。でもこっち側から言うと、「自分じゃない!」と思ったときほど「自分だ!」と思ってほしい。ぺえ教頭:でも、全然違ったらハズいじゃん。だから言えなかったんだけど……私だよね!?こもり校長:そうだよ。ぺえ教頭:私だ!(笑)。ここ1ヵ月ぐらい、あなたが東京ドームに向けて必死にやってたのを近くで見ているから、メンバーみんなでボンっと出てきた瞬間にすごい涙が出てきちゃって。「ここを目指すために、1ヵ月間あの人はあれをやっていたんだ……!」って。それが目の前に出てきたときに……泣いた(笑)。かっこよかったよ。こもり校長:嬉しいね。ここ2年はツアーをやってなくて、見てもらえる機会すらなかったから。いろいろな人に見に来てもらったんだけど……そういえば、職員(スタッフ)にいたよ。「こもりさんってかっこいい瞬間があるんですね」って言った人(笑)。ぺえ教頭:そんな失礼なことを言う人がいたの!?こもり校長:だから「実は俺、あれが本職なんだよね」って言ったりしたけど(笑)。そうやって言ってもらえるのは嬉しいし、自分もステージに立てたのはものすごくありがたいことだね。ぺえ教頭:もうちょっと話すことを考えてきたんだけど、全部忘れちゃった。そのぐらい感動したからよ。生半可な感動じゃなかった。ただ私が、校長のことを好きになった話しかしてない(笑)。こもり校長:今のところそうだね(笑)。ぺえ教頭:ただ恥ずかしい……(笑)。GENERATIONSの全国ツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2022 "WONDER SQUARE"』は、長野、青森、三重、兵庫と続きます。詳細は、オフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/