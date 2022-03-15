公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）は15日、2022年度第1回社員総会および臨時理事会を開催。野々村芳和氏が第六代チェアマン（理事長）に選任され、正式就任したことを発表した。なお、前任の村井満氏は同日付けで退任し、Jリーグの名誉会員に選任された。
今回の発表に際して理事・監事・特任理事の一覧も公式サイトで伝えられ、21名中17名が新任あるいは新役職に。非常勤理事には株式会社セレッソ大阪代表取締役社長の森島寛晃氏や、プロサッカー指導者の宮本恒靖氏が選任され、そして特任理事には日本代表のロールモデルコーチも務める中村憲剛氏や内田篤人氏らの就任が決まった。
任期は、2022年3月15日より2024年3月に開催予定の定時社員総会終結の時までの2年間となる。
今回発表された理事・監事・特任理事の一覧は以下の通り。（※カッコ内は所属、★は新任・新役職、敬称略）
▼チェアマン
野々村芳和（公益社団法人 日本プロサッカーリーグ）★
▼理事（常勤）
窪田慎二（公益社団法人 日本プロサッカーリーグ）
髙田春奈（公益社団法人 日本プロサッカーリーグ）★
並木裕太（公益社団法人 日本プロサッカーリーグ）★
馬場浩史（公益社団法人 日本プロサッカーリーグ）★
▼理事（非常勤）
大倉智（株式会社いわきスポーツクラブ 代表取締役社長）★
小泉文明（株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長など）★
水谷尚人（株式会社湘南ベルマーレ 代表取締役社長）★
森島寛晃（株式会社セレッソ大阪 代表取締役社長）★
杉本勇次（ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパンLLC日本代表）★
立石敬之（シント・トロイデン CEO）
辻井隆行（ソーシャルビジネス・コンサルタント）★
馬場渉（パナソニック株式会社 参与）
平野拓也（Microsoft Corporation Vice President Global Service Partners）★
宮本恒靖（プロサッカー指導者）★
▼監事（常勤）
鈴木秀和（株式会社Jリーグ 取締役専務執行役員）★
▼監事（非常勤）
榎徹（株式会社大分フットボールクラブ 代表取締役）★
小林久美（Tokyo Athletes Office 株式会社 代表取締役など）★
▼特任理事（非常勤）
内田篤人（シャルケ04チームアンバサダーなど）★
中村憲剛（Frontale Relations Organizeなど）★
夫馬賢治（株式会社ニューラル 代表取締役CEO）