関ジャニ∞のライブ映像作品「KANJANI'S Re:LIVE 8BEAT」が、5月18日にリリースされる。

この作品には最新アルバム「8BEAT」を携えて昨年11月から今年1月まで行われたアリーナツアーより、11月の神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。モーションキャプチャーを用いたパフォーマンス、ステージが観音開きで回転して始まるバンドセットでの演奏など、斬新な演出を多数用いたツアーの模様を余すことなく楽しめる。

本作は完全生産限定-Road to Re:LIVE-盤、初回限定盤、通常盤がそれぞれDVDとBlu-rayでリリースされる。完全生産限定-Road to Re:LIVE-盤には打ち合わせやリハーサル、全会場に密着したドキュメント映像や昨年9月に行われた「テレビ朝日ドリームフェスティバル2021」の「関ジャムFES」でのライブパフォーマンスなどが追加収録される。

初回限定盤には「YES」「Let Me Down Easy」「関ジャニ∞ on the STAGE」といった8曲のマルチアングル映像などを収録。通常盤には「凛」「YES」のミュージックビデオ、「YES」のソロアングル映像が収録される。

関ジャニ∞「KANJANI'S Re:LIVE 8BEAT」収録内容

・Re:LIVE

・ズタボロ問答

・サタデーソング

・無責任ヒーロー

・T.W.L

・町中華

・YES

・ひとりにしないよ

・大阪ロマネスク

・君の歌をうたう

・キミへのキャロル

・がむしゃら行進曲

・イッツ マイ ソウル

・RAGE

・凛

・MC

・友よ(アコースティックver.)

・AMBITIOUS JAPAN!(AmBitious / 関西ジャニーズJr.)

・Let Me Down Easy

・浮世踊リビト

・稲妻ブルース

・ブリュレ

・赤裸々

・8beat

・NOROSHI

・象

・言ったじゃないか

・勝手に仕上がれ

・LIFE ~目の前の向こうへ~

・キミトミタイセカイ

・関ジャニ∞ on the STAGE

・ズッコケ男道

・ココロに花

完全生産限定-Road to Re:LIVE-盤特典映像

・KANJANI'S Re:LIVE Document

・テレビ朝日ドリームフェスティバル2021 関ジャムFES(友よ / ズッコケ男道 / キング オブ 男! / ブリュレ / オモイダマ / 言ったじゃないか / 象 / NOROSHI / LIFE~目の前の向こうへ~)

初回限定盤特典映像

・マルチアングル(Re:LIVE / YES / 君の歌をうたう / Let Me Down Easy / 赤裸々 / 勝手に仕上がれ / キミトミタイセカイ / 関ジャニ∞ on the STAGE)

・KANJANI'S SPECIAL SOLO SONG MOVIES

・MCダイジェスト

・「Cool magic city」「無限大」@セキスイハイムスーパーアリーナ

通常盤特典映像

・「凛」Music Clip(1half size)

・「YES」Music Clip(1cho size)

・「YES」Solo Angle(1cho size)