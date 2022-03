『岩下の新生姜×じんべえさん』もーちもちなコラボぬいぐるみが誕生♪

サンエックスは、「岩下の新生姜」でお馴染みの岩下食品とコラボレーションし、今年7周年を迎える「じんべえさん」とのコラボぬいぐるみを発売する。

「じんべえさん」は、リラックマやすみっコぐらしなどのキャラクターを生み出すサンエックのオリジナルキャラクター。2016年に登場し、その大きな心と体に癒されるファンが続出。大人から子どもまで、幅広い層に人気のキャラクターだ。

「ねこんぶ」や「まいごのこくじら」など、海の生き物の仲間たちが多くいる。

そんな「じんべえさん」の7周年を記念して、「岩下の新生姜」とじんべえさんのコラボレーションが決定!

CMでもおなじみ「岩下の新生姜」は、1987年発売のロングセラー。やさしい辛味と爽やかな香り、シャキシャキっとした食感、そしてなんといってもかわいいピンク色! 栃木県にあるピンクいっぱいの「岩下の新生姜ミュージアム」はなんとじんべえさんと同い年(2015年開館)。今回、じんべえさん7周年を一緒にお祝いするためにコラボが実現した。

コラボぬいぐるみは、ピンク色になった特別なじんべえさん。あたまに生えたキラキラピンクの「岩下の新生姜っぽいもの」がチャームポイント♪ もーちもちカワイイじんべえさんぬいぐるみが2サイズで登場する。

おなかのロゴと、特別なキラキラコラボ織ネームにも注目!

本コラボぬいぐるみは、2022年3月30日(水)より岩下の新生姜ミュージアム、サンエックスネットショップほかにて発売開始だ。

>>>可愛いぬいぐるみイメージを見る(写真11点)

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.