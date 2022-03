デザインリニューアル♪ おうちで楽しむすみっコのホットサンドとミニケーキ！

バンダイナムコグループのシー・シー・ピーは、「きゃらニクス」ブランドより『こんがりきゃら マルチサンドメーカー すみっコぐらし』を、2022年3月より全国の雑貨店、量販店、ECサイトなどで順次一般販売を開始した。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

本商品はそんな「すみっコぐらし」をあしらった、2種類のプレートが嬉しいマルチサンドメーカー。

本商品の前身となる『こんがりきゃらメーカー すみっコぐらし』は、2021年2月に一般販売を開始するも間もなく完売。第2弾となる本商品では本体形状は丸みをおびた柔らかいデザインへと改良、キャラクターのデザインイメージは星をテーマにしたファンシーな内容に一新した。

ホットサンドプレートはハムやチーズ、野菜などの具をたっぷり挟みこめる仕様になっており、焼き上がるとトーストの耳に沿って並んだすみっコが焼き目となって現れる。

ケーキプレートは、パンケーキミックスを型に流し込んで焼くだけで簡単に「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」と「星型」の抜型ミニケーキを焼くことができる。

タイマー付きの安全設計や、プレートが外せて洗える仕様など、家電メーカーとしてのこだわりを感じられる仕上がりとなっている。

オリジナルのホットサンドメニューで毎日飽きない自分だけのスペシャルサンドを楽しんだり、おやつ時間のコーヒーや紅茶に一口サイズのすみっコ型ミニケーキが添えられると、いつものカフェタイムがほっこり癒しの空間に!

『こんがりきゃら マルチサンドメーカー すみっコぐらし』は全国の雑貨店、量販店、ECサイトなどで発売中♪

>>>リニューアルされたデザインや焼き上がりイメージほかを見る(写真10点)

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.