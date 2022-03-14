優れたデジタルコンテンツ等の制作者を表彰する「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'21／第27回AMDアワード」の授賞式が14日、都内で行われ、「優秀賞」に選ばれた11タイトルの中からTBS系ドラマ『最愛』が「大賞／総務大臣賞」、『東京リベンジャーズ』が「AMD理事長賞」に輝いた。
（記事＆写真）
📸吉高由里子、『最愛』の広がりに感謝 授賞式で旗に喜び「振り回したい」
https://news.mynavi.jp/article/20220314-2293162/
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