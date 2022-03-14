百瀬こあ原作によるTVアニメ「3秒後、野獣。～合コンで隅にいた彼は淫らな肉食でした」のPVが到着した。
4月よりオンエア版としてTOKYO MXとBS11でショートアニメが放送され、過激シーンを含めた大人向けのプレミアム版がAnimeFestaで配信される「3秒後、野獣。～合コンで隅にいた彼は淫らな肉食でした」。草食系男子の皮を被った肉食系の男・東条要と、肉食系男子にトラウマがある女子大生・久米紬のじれったいラブストーリーが展開される。
PVでは主題歌「花手水」が解禁に。オンエア版では「花手水」を、東条要役の矢野奨吾が歌唱している。また矢野はPVのナレーションも担当。なお本日3月14日17時からAnimeFestaでは、第1話の先行配信が行われる。
TVアニメ「3秒後、野獣。～合コンで隅にいた彼は肉食でした」
TOKYO MX・BS11：2022年4月3日（日）より毎週日曜25:00～
スタッフ
原作：百瀬こあ
監督：中村良
脚本：津山伊達
キャラクターデザイン：栗林安土流十五
総作画監督：扇多恵子
音響監督：西山寛基
音響制作：スタジオマウス
アニメーション制作：ステイプルエンタテインメント
製作：彗星社
キャスト
東条要：矢野奨吾
久米紬：杉山里穂
小豆沢悠人：広瀬裕也
(c)百瀬こあ／Suiseisha Inc.