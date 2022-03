『シュート！』ED主題歌はall at onceが担当！

2022年7月放送予定のTVアニメ『シュート! Goal to the Future』のエンディング主題歌担当はall at onceに決定し、メッセージが到着した。

1990年から2003年までの約13年間にわたり週刊少年マガジンで連載され、1993年にアニメ化、1994年には講談社漫画賞少年部門を受賞し同年SMAPを起用した実写映画も公開された、大島司による累計発行部数5000万部のサッカー漫画の金字塔『シュート!』。

掛川高校サッカー部が、全国優勝を果たす最強のチームへと変貌を遂げるまでを描いた物語で、「伝説の11人抜き」や「サッカー、好きか?」等、記憶に残る名シーンも多く、漫画ファンのみならず、プロ・アマの垣根を超えサッカー選手にもファンが多いサッカー漫画だ。

その人気は日本だけでなく、英語、中国語、韓国語、タイ語、インドネシア語など様々な国・地域で現地語に翻訳・出版され、北米・ヨーロッパではアニメも放映された。

そんな人気を博した本作が、連載終了から19年の時を経て、サッカー界が盛り上がりを見せる2022年FIFAワールドカップに合わせ、完全オリジナルで新作アニメとして復活!

今作では、元イタリア名門チームの ”世界の闘将” 神谷篤司と、神谷の出身校で、今は弱体化した掛川高校に通いサッカー部と距離を置こうとする辻秀人の2人が出会う時、新たな伝説の幕が上がる。

2022年7月より、TOKYO MX、テレビ静岡、BSフジ、AT-X他にて放送が決定している。

この度、本作のエンディング主題歌を、アニメ、ドラマ、映画の主題歌に引っ張りだこの、いま最も注目を集めるアーティスト・all at onceが『RIVALS』で担当することが決定!

理論派のITSUKIと感覚派のNARITOによる2人組ボーカルデュオが繰り出すハーモニーが、掛川高校のイレブンたちの闘いと青春の物語を、優しくも静かに盛り上げる。

エンディング主題歌『RIVALS』の情報解禁にあわせ、all at onceよりメッセージが到着。「2人ともスポーツが大好きで、特にITSUKIは学生時代サッカーをやっていて、作品も見ていたので今回こうして携わることができて本当に嬉しく光栄です。」と喜びのコメントを寄せている。

7月放送予定、TVアニメ『シュート! Goal to the Future』の今後の続報に乞うご期待!

>>>作品ティザービジュアル、アーティスト写真を見る(写真2点)

(C)2022 大島司/シュート!Goal to the Future製作委員会