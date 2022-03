大島司原作によるTVアニメ「シュート!Goal to the Future」のED主題歌をall at onceが担当することが明らかになった。

ED主題歌「RIVALS」を手がけるall at onceは“理論派”のITSUKIと“感覚派”のNARITOによる2人組ボーカルデュオ。all at onceは「2人ともスポーツが大好きで、特にITSUKIは学生時代サッカーをやっていて、作品も見ていたので今回こうして携わることができて本当に嬉しく光栄です」と喜びのコメントを寄せた。

「シュート!Goal to the Future」は、掛川高校サッカー部が全国優勝を果たす最強のチームへと変貌を遂げるまでを描いた物語「シュート!」を原作にした完全オリジナルの新作アニメ。元イタリア名門チームの“世界の闘将”神谷篤司と、神谷の出身校で今は弱体化した掛川高校に通い、サッカー部と距離を置こうとする辻秀人の2人の姿が描かれる。7月よりTOKYO MX、テレビ静岡、BSフジ、AT-Xほかで放送される。

all at once(ED主題歌担当)コメント

2人ともスポーツが大好きで、特にITSUKIは学生時代サッカーをやっていて、作品も見ていたので今回こうして携わることができて本当に嬉しく光栄です。そして、アニメ好きとしても、新たな「シュート」に出会える事がとても楽しみです! 作品を締めくくるED曲「RIVALS」ぜひ沢山聴いてください!!

TVアニメ「シュート!Goal to the Future」

TOKYO MX、テレビ静岡、BSフジ、AT-X:2022年7月放送開始

スタッフ

原案:大島司「シュート!」(講談社刊)

企画:ボアソルチマネジメント、クランチロール

監督:中村憲由

副監督:北村淳一

キャラクターデザイン:秋山由樹子

シリーズ構成:広田光毅

音響監督:山本浩司

監修:出崎哲

アニメーション制作:EMTスクエアード

キャスト

小林千晃、土岐隼一、小野友樹、土屋神葉、梅原裕一郎

(c)2022 大島司/シュート!Goal to the Future 製作委員会