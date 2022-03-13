2021年4月に設立された「よしもとアカデミー」が、12日に「5校合同 1DAYオープンスクール」を開催。お笑いコンビ・ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）が、「よしもとデジタルエンタテインメントアカデミー（YDA）」の講師を務め、講義後の囲み取材に応じた。
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