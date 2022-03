12日と13日にYogibo WEリーグ第13節が各地で行われた。

未だ無敗で首位に立つINAC神戸レオネッサは、アウェイでジェフユナイテッド市原・千葉レディースと対戦。前半をスコアレスで終えると、後半立ち上がりにFW田中美南が先制ゴールを挙げた。結局これがこの試合唯一の得点となり、I神戸が0-1で勝利を収めている。

ちふれASエルフェン埼玉と大宮アルディージャVENTUSの一戦は1-1で迎えた45分、EL埼玉のMF吉田莉胡がこの日2点目となるゴールで勝ち越しに成功しハーフタイムへ。迎えた後半、追いつきたい大宮Vはなかなかゴールを奪えない時間が続くも、FW井上綾香が得点を挙げ振り出しに戻した。試合は2-2でタイムアップを迎え、両チームとも勝ち点1を分け合う結果となった。

アウェイでサンフレッチェ広島レジーナと対戦した4位の日テレ・東京ヴェルディベレーザは、12分にMF北村菜々美が先制点をゲット。さらに33分にはFW山本柚月が追加点を挙げ、結局この2点のリードを守り抜き0-2で勝利を収めている。

3位の三菱重工浦和レッズレディースは、アウェイでノジマステラ神奈川相模原と対戦。浦和は7分にMF猶本光、9分にFW菅澤優衣香がそれぞれゴールを挙げ、序盤で2点のリードを奪いハーフタイムを迎える。しかし、後半立ち上がりにN相模原のFW佐々木美和が1点を返すと、63分にはMF脇阪麗奈が同点ゴールをゲット。試合は2-2で終了し、浦和としては勝ち点3を逃す結果となった。

AC長野パルセイロ・レディースとアルビレックス新潟レディースの一戦は、開始5分で新潟LのMF山谷瑠香が先制点を奪い、そのまま0-1で試合は終盤へ。するとホームのAC長野が76分にDF奥津礼菜のゴールで同点とし、86分にはDF五嶋京香のゴールで逆転に成功。そしてこのまま試合終了かと思われた後半アディショナルタイム、新潟LはFW児野楓香のゴールで同点に追いつき、試合を2-2の引き分けに持ち込んだ。

今節の結果、試合のなかったマイナビ仙台レディースを抜き、東京NBが2位に、浦和が3位に浮上している。

■試合結果

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 0-1 INAC神戸レオネッサ

ちふれASエルフェン埼玉 2-2 大宮アルディージャVENTUS

サンフレッチェ広島レジーナ 0-2 日テレ・東京ヴェルディベレーザ

ノジマステラ神奈川相模原 2-2 三菱重工浦和レッズレディース

AC長野パルセイロ・レディース 2-2 アルビレックス新潟レディース

WE ACTION DAY:マイナビ仙台レディース

■順位表

(※カッコ内は勝ち点/得失点差)

1位 I神戸(29/+16)

2位 東京NB(20/+13)

3位 浦和(20/+8)

4位 マイ仙台(19/+11)

5位 千葉L(16/−2)

6位 大宮V(13/−6)

7位 AC長野(12/−6)

8位 新潟L(9/−6)

9位 S広島R(9/−10)

10位 N相模原(8/−7)

11位 EL埼玉(8/−11)

■第14節の対戦カード

▼3/19(土)

13:00 I神戸 vs マイ仙台

14:00 東京NB vs N相模原

▼3/20(日)

14:00 新潟L vs 大宮V

▼3/21(月)

13:00 千葉L vs S広島R

14:00 浦和 vs EL埼玉

WE ACTION DAY:AC長野