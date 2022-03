3月11日から13日にかけて、明治安田生命J1リーグ第4節が各地で行われた。

開幕から5試合勝利のないヴィッセル神戸は、アウェイで鹿島アントラーズと対戦。今季初勝利を目指したが、開始7分に鹿島MF三竿健斗のゴールで先制を許す展開を強いられる。FW大迫勇也とFW武藤嘉紀が欠場した神戸はゴールを生み出すことができず、ビハインドでハーフタイムを迎える。そして後半、鹿島のFW鈴木優磨に追加点を献上。神戸はその直後にMFアンドレス・イニエスタとMFセルジ・サンペールを投入するも最後までゴールが遠く、試合は0-2で終了した。これで神戸は開幕6試合未勝利。一方の鹿島は2連勝を手にしている。

首位に立つ横浜F・マリノスは、アウェイで北海道コンサドーレ札幌と対戦。前半をスコアレスで終えると、70分に札幌のFW菅大輝が先制ゴールを挙げる。そのまま試合は推移し札幌の今シーズン初勝利かと思われた後半アディショナルタイム、横浜FMはDF實藤友紀が執念のオーバーヘッドシュート。このボールがクロスバーの内側を叩きながらゴールラインを割り、試合は劇的なかたちで1-1で終了した。両チーム勝ち点1を分け合う結果となった。

その横浜FMを追う川崎フロンターレは、ホームで名古屋グランパスと対戦。川崎Fは25分にMFチャナティップのパスからFWマルシーニョがゴールを決め、先制に成功し後半を迎える。1点を追いかける名古屋はFW酒井宣福らがチャンスを迎えるも、ゴールを奪うことはできず。1-0で“ウノゼロ”の勝利を収めた川崎Fが、横浜FMを抜き暫定ながら首位に浮上した。

なお、今節を終えて、神戸に加えて北海道コンサドーレ札幌、サンフレッチェ広島、アビスパ福岡、湘南ベルマーレの5チームが未だ未勝利となっている。

第4節の試合結果と順位表、また第5節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

ヴィッセル神戸 0-2 鹿島アントラーズ

北海道コンサドーレ札幌 1-1 横浜F・マリノス

清水エスパルス 1-3 セレッソ大阪

ジュビロ磐田 1-1 ガンバ大阪

FC東京 2-1 サンフレッチェ広島

湘南ベルマーレ 1-1 京都サンガF.C.

川崎フロンターレ 1-0 名古屋グランパス

サガン鳥栖 1-0 浦和レッズ

■順位表

(※カッコ内は勝ち点/得失点差)

1位 川崎F(13/+3)

2位 横浜FM(11/+4)

3位 柏(9/+4)

4位 鹿島(9/+3)

5位 FC東京(6/+1)

5位 鳥栖(6/+1)

7位 磐田(5/+2)

8位 C大阪(5/+1)

9位 G大阪(5/−1)

10位 京都(5/−2)

11位 名古屋(4/+1)

12位 札幌(4/0)

13位 浦和(4/-2)

14位 清水(4/-3)

15位 広島(3/-1)

16位 福岡(3/-1)

17位 神戸(3/-6)

18位 湘南(2/-4)

■第5節の対戦カード

▼3/18(金)

19:00 横浜FM vs 鳥栖

▼3/19(土)

14:00 清水 vs 神戸

14:00 京都 vs FC東京

14:00 G大阪 vs 福岡

14:00 広島 vs 川崎F

15:00 鹿島 vs 湘南

15:00 浦和 vs 磐田

16:00 C大阪 vs 札幌

▼3/20(日)

14:00 名古屋 vs 柏