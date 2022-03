12日と13日に明治安田生命J3リーグ第1節が各地で行われた。

2014年に創設されたJ3が、今シーズンも開幕。最も早くキックオフを迎えたのは、Y.S.C.C.横浜とFC岐阜の一戦だった。開幕前に大型補強を敢行した岐阜は、その新加入のDF宇賀神友弥やFW田中順也らが先発出場。しかし、両チーム共に最後までゴールを奪うことはできず、試合は0-0で幕を閉じた。

ホームにガイナーレ鳥取を迎えた藤枝MYFCは、前半のうちにMF久保藤次郎の2得点とFW土井智之の1得点でリードを奪いハーフタイムへ。迎えた後半は両チームともゴールを生み出せなかったものの、3-0で藤枝が勝利を収めている。

今シーズンから初めてJ3の戦いに挑むいわきFCは、アウェイで鹿児島ユナイテッドFCと対戦。いわきは開始4分でMF嵯峨理久がゴールを決め、幸先よく先制に成功する。しかし、対する鹿児島もFW有田光希のゴールで同点とし、結局1-1で終了。いわきは勝利こそ逃したものの、勝ち点1を獲得した。

第1節の試合結果と順位表、また第2節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

Y.S.C.C.横浜 0-0 FC岐阜

藤枝MYFC 3-0 ガイナーレ鳥取

SC相模原 1-0 アスルクラロ沼津

FC今治 0-1 福島ユナイテッドFC

テゲバジャーロ宮崎 2-0 ヴァンラーレ八戸

鹿児島ユナイテッドFC 1-1 いわきFC

カマタマーレ讃岐 1-2 松本山雅FC

ギラヴァンツ北九州 0-2 AC長野パルセイロ

愛媛FC 1-2 カターレ富山

■順位表

(※カッコ内は勝ち点/得失点差)

1位 藤枝(3/+3)

2位 長野(3/+2)

2位 宮崎(3/+2)

4位 松本(3/+1)

4位 富山(3/+1)

6位 福島(3/+1)

6位 相模原(3/+1)

8位 いわき(1/0)

8位 鹿児島(1/0)

10位 YS横浜(1/0)

10位 岐阜(1/0)

12位 讃岐(0/−1)

12位 愛媛(0/−1)

14位 沼津(0/−1)

14位 今治(0/−1)

16位 八戸(0/−2)

16位 北九州(0/−2)

18位 鳥取(0/−3)

■第2節の対戦カード

▼3/19(土)

13:00 沼津 vs 福島

14:00 藤枝 vs 長野

15:00 岐阜 vs 愛媛

▼3/20(日)

13:00 いわき vs 相模原

13:00 YS横浜 vs 松本

13:00 今治 vs 富山

13:00 宮崎 vs 北九州

13:00 鹿児島 vs 八戸

14:00 讃岐 vs 鳥取