山之内すず「きっと自分、幸せになれるな」TOKYO FMのラジオ番組「SOL!」ぺえ教頭と本音トーク！

<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/