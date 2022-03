THE BAWDIESが5月25日に新作「FREAKS IN THE GARAGE - EP」をリリースする。

本作にはTHE BAWDIESが“2022年のガレージパンク”を思う存分に鳴らす4曲を収録。作品の詳細は後日アナウンスされる。

さらにTHE BAWDIESは新作を携えて6月よりライブツアー「FREAKS IN THE GARAGE TOUR」を開催する。ツアー会場となるのは宮城・Rensa、北海道・札幌PENNY LANE24、大阪・BIGCAT、岡山・CRAZYMAMA KINGDOM、福岡・DRUM LOGOS、東京・LIQUIDROOM、愛知・THE BOTTOM LINEの7カ所。THE BAWDIESのオフィシャルメンバーズサイトでは、チケットの先行予約を3月21日まで受け付けている。

THE BAWDIES「FREAKS IN THE GARAGE TOUR」

2022年6月3日(金)宮城県 Rensa

2022年6月5日(日)北海道 札幌PENNY LANE24

2022年6月11日(土)大阪府 BIGCAT

2022年6月12日(日)大阪府 BIGCAT

2022年6月18日(土)岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

2022年6月19日(日)福岡県 DRUM LOGOS

2022年6月25日(土)東京都 LIQUIDROOM

2022年6月26日(日)東京都 LIQUIDROOM

2022年7月2日(土)愛知県 THE BOTTOM LINE

2022年7月3日(日)愛知県 THE BOTTOM LINE