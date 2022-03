「ビーバップ」はヒロシ派？ トオル派？ 湘南乃風・RED RICE、木村拓哉に明かした中学時代の恥ずかしいエピソードとは…!?

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月のマンスリーゲストには、湘南乃風のリーダー・RED RICEさんが登場。今回の対談は、1月19日(水)にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』収録曲「OFF THE RIP」(作詞・作曲・編曲:Kj(Dragon Ash))のミュージックビデオ共演がきっかけで実現しました。3月6日(日)の放送では、RED RICEさんの学生時代や音楽ルーツに迫りました。小学6年生のときに、きうちかずひろさんの漫画「BE-BOP-HIGHSCHOOL(ビー・バップ・ハイスクール)」(講談社)に出会い、中学生でドハマりしたと話すRED RICEさん。「ビー・バップ・ハイスクール」は、ツッパリ留年高校生コンビのヒロシとトオルが、ケンカや恋に大暴れするドタバタ劇を描いた、いわゆるヤンキー漫画。同じくビーバップ世代の木村が「ヒロシ派ですか? トオル派ですか?」と食いつくと、RED RICEさんは「ヒロシ派です」と回答。続けて「僕はヒロシが好きだったけど、母親に『トオルみたいな髪型にしてくれ』って言ったら、リーゼントじゃなくて前髪を全部下ろされて。その前髪を斜めに“三角”に切られて(笑)。すごく恥ずかしかった……」と告白。「僕はやっぱり、(学ランは)中ランより短ランが良かった。ヒロシのキャラクターが好きっていうのもありますけど、シルエットやフォルムは『やっぱヒロシのほうがかっけ~な』って」と振り返ります。この話に木村は、「(ヒロシが好きで)短ランにしたけど、髪型は(「スター・トレック」の)スポックさんのちょっと長めのような状態で通っていたわけでしょ(笑)?」とツッコみを入れながら大笑いしていました。次回3月13日(日)の放送も、引き続きRED RICEさんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/