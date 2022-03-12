『仮面ライダーオーズ 10th 復活のコアメダル』の初日舞台挨が、12日、都内で行われ、渡部秀（仮面ライダーオーズ／火野映司役）、三浦涼介（アンク役）、高田里穂（泉比奈役）、君嶋麻耶（後藤慎太郎役）、岩永洋昭（伊達明役）が登場した。
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