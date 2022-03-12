ブラジルサッカー連盟は11日、3月のFIFAワールドカップカタール2022南米予選に臨むブラジル代表のメンバーを発表した。
すでにW杯出場を決めているブラジル代表は、3月24日にホームでチリ代表と対戦。29日に敵地でボリビア代表と対戦する。
チッチ監督は今回、アーセナルに所属するFWガブリエウ・マルティネッリをA代表に初招集。また、ユヴェントスのMFアルトゥールが2020年11月以来となる復帰を果たした。
一方、FWガブリエウ・ジェズス（マンチェスター・C）、FWマテウス・クーニャ（アトレティコ・マドリード）、FWガブリエウ・バルボーザ（フラメンゴ）らの招集は見送られた。
メンバーは以下の通り。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
エデルソン（マンチェスター・C／イングランド）
ウェヴェルトン（パルメイラス）
▼DF
ダニエウ・アウヴェス（バルセロナ／スペイン）
ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
アレックス・テレス（マンチェスター・U／イングランド）
ギリェルミ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
マルキーニョス（PSG／フランス）
チアゴ・シウヴァ（チェルシー／イングランド）
▼MF
アルトゥール（ユヴェントス／イタリア）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
カゼミーロ（レアル・マドリード／スペイン）
ファビーニョ（リヴァプール／イングランド）
フレッジ（マンチェスター・U／イングランド）
ルーカス・パケタ（リヨン／フランス）
フィリペ・コウチーニョ（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼FW
アントニー（アヤックス／オランダ）
ガブリエウ・マリティネッリ（アーセナル／イングランド）
ネイマール（PSG／フランス）
ハフィーニャ（リーズ／イングランド）
リチャーリソン（エヴァートン／イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）