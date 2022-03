MUCC逹瑯「すげぇ愛だな」D'ERLANGER・kyoに向けた“ファンのメッセージ”に感動

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。3月5日(土)の放送では、4人組バンド・D'ERLANGER(デランジェ)からkyoさん(Vo)が登場! 昨年末におこなわれた「JACK IN THE BOX 2021」についてお伺いしました。

kyoさんは、療養のため昨年9月から活動休止していましたが、昨年12月27日(月)に、日本武道館で開催されたMAVERICK DC GROUP主催イベント「JACK IN THE BOX 2021」にサプライズ出演し、復活を遂げました!

逹瑯:武道館はどうでしたか?

kyo:本当にギリギリで(出演が)決まったんですよ。2月22日(火)のTetsu(Dr)のバースデーにライヴをやったんですけど、Tetsuがしゃべっていたときに、“そうだったっけ?”って思ったんですけど(笑)。

12月25日(土)に、俺が「(当日)歌えるよ」ってTetsuに最終的な連絡をしたらしくて、そこから段取りを組んでくれて……だから、スケジュールができあがったのが、ほぼ前日だよね。だから、いろんな人に迷惑はかけたけど、本当にああいう場所を作ってくれたことに感謝だし、まぁ、何て言ったらいいんだろう……バンドの気合いだけは、ものすごいものがあったから(笑)。実際、(ライブ中のことを)あまり覚えていないんだけど。

逹瑯:へー。

kyo:けっこう、バンドに振り落とされないように、しがみついていたからなぁ。

逹瑯:(kyoさんが)どうなるかわからない感じだったので、kyoさんが出れるパターン・出られないパターンのダブルスタンバイでリハとかもずっと進んでいましたね。

kyoさんって、本当にメンバー、スタッフ、関係者のみんなに愛されているなぁ、って思いました。それで、一番の愛を感じたのが“(ファンの反応は)どうだったのかなぁ”と思って、Twitterとかをチェックしていたら、すげぇ怒ってる人がいるんですよ。

kyo:うんうん。

逹瑯:その内容が「すごく心配して待っていたのに! 帰ってくる1発目のライヴを一緒にお祝いしたかった!」って怒っているんですよ。これって、すげぇ愛だなって思って。

kyo:フフフ。でもさ、読みが甘いよね(笑)。

逹瑯:“D'ERLANGERが出るんだからちゃんと来いよ! kyoさんのミラクルを信じろ!”っていうね(笑)。

kyo:ハハハ(笑)!

逹瑯:でもこれって、“無事に帰って来た”っていう安心感があるからこそ、愛情の裏返しの怒りだな、と思って。やっぱり、これだけいろんな人に、いろんな形で愛されている人と、一緒のステージに立てたことがうれしいなぁと思って。

kyo:ありがたいね。「甘いよね」とか言っちゃダメだね(笑)。

逹瑯:いやいや(笑)。でも、本当にすごいと思いましたよ。うちらは目の前でkyoさんが帰ってきてくれたから、一緒に“うわ~!”って共有できたけど、確かに(ファンの人は)そうだよなって。怒ってはいるけど、安心したんだろうなと思いました。

kyo:そうだねぇ。

