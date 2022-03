JO1のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」の公開記念舞台挨拶が本日3月12日に東京・TOHOシネマズ 新宿にて開催され、メンバー11人と稲垣哲朗監督が登壇した。

昨日3月11日に封切られた映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-GO to the TOP-」は、JO1が2020年3月のデビュー以降、新型コロナウイルスのパンデミックによりさまざまな活動制限がかかる中で、全力で駆け抜けた2年間を記録した作品。舞台挨拶の模様は全国101カ所の劇場でライブビューイング中継され、約4万人のJAMが視聴した。

メンバーが続々ステージに登場する中、佐藤景瑚は「ポップコーンと映画館が大好きなんで」とポップコーンのカップを手に現れ、さっそく会場の笑いを誘う。最初の自己紹介で河野純喜は「まさか映画館がJAMでいっぱいになるなんて!」と満員の客席を見渡し、川西拓実は「“Go to the Good”! この映画がいいと思ったら“Good”を押してください」と笑顔を見せた。川尻蓮は「好きな言葉は未完成、嫌いな言葉は花粉症」と春めいてきたこの日にぴったりなコメントを投下。佐藤は改めて映画館が好きなことをアピールし、「みんなでプライベートで来ましょう!」とメンバーたちに声をかけた。鶴房汐恩は「迷ったらカッコいいほうを選べ! 鶴房汐恩です」とキレッキレに自己紹介。白岩瑠姫は「そろそろ完成したいお年頃、白岩瑠姫です」とはにかんだ。金城碧海は「楽しかった人? 泣いちゃった人?」と会場のJAMにアンケートを取り、與那城奨は「全国のJAMのみんな! ハイサイ!」とライブビューイングで見守る全国のJAMにも出身地である沖縄流の挨拶を届けた。

昨日公開された本作の反響について白岩は「SNSでは感動したとか、懐かしいとかそういった声があるとスタッフの方から聞きました。僕らも観て感動したし、こんな思い出もあったなとか……さっき監督とも思い出トークで盛り上がりました。こうして映画ができて、感動したという声が多いのは本当にうれしいですね」とコメント。金城は「僕はJAMがJO1のことを知らない人を一緒に映画館に連れていってくれていると聞いてうれしいですね。すごく愛されているなと思いました」とJAMの愛ある広報活動に観劇した様子を見せた。

上映後の舞台挨拶とあってイベントではネタバレありのトークも。お気に入りのシーンについてMCから問われた川尻は「ベタですが、最後に『飛べるかな』(主題歌)が流れる瞬間。鳥が奇跡的に12羽飛んでいるんですが、僕ら11人とJAMのようで、今後の僕らを表していると思いました。希望を感じられるお気に入りのシーンです」と語る。監督は裏話として「あのシーンはたまたまカメラマンが幕張メッセの上空をドローン撮影したら撮れたシーンなんです」と話し、川尻は「皆さまご出演ありがとうございます」と“12人目”のメンバーであるJAMに感謝した。佐藤にも同じ質問が投げかけられると「僕は瑠姫くんが飲み物をレンジに入れて爆発したシーンですね」とありもしないシーンを挙げ、10人から「ないない!」とツッコまれる。最近あったエピソードのようで、白岩は「あれはレンジが“完成”してなかったらしいよ」と映画タイトルにある「未完成」にかけて、佐藤のボケを華麗に交わした。冗談で会場にひと笑いを起こしたあと佐藤は、改めてお気に入りのシーンについて「社長が僕らに向けて話してくれているシーンに感動しましたね」と語った。

この映画の制作のためにJO1の現場ではいつもカメラが回っており、監督いわく素材となった映像データの容量はなんと50TB。「常に撮影されている状況がつらいと思ったことはないのか?」というMCからの質問には鶴房が「僕はなかったですね。僕は正直お風呂の中でも寝ているときでも撮っていただいて構わない」と回答。「でもライブのリハーサルで、着替えているときに入ってこられたときは見せちゃってもいいけど大丈夫かなと思いました」と言葉を続けると「お風呂はいいのに?」という疑問の声がステージのそこかしこで上がる。それに対して鶴房は「お風呂は……」と照れくさそうにつぶやき、独特のこだわりでJAMを笑わせた。與那城が長時間の練習の直後にカメラが迫ってきたときのことについて話すと、豆原一成は「僕は汗っかきなのでやめてほしかったです」と照れくさそうに笑った。

その後イベントでは撮影を終えた監督がメンバーに対する印象を語ったインタビューの内容がMCによって読み上げられる。監督に映像の編集方法を習いたいと申し出たという大平祥生は「まだそれが実現していないのですが、いつか僕がVlogを撮るときには編集を教えてもらいたいです」とクリエイティブな一面を覗かせてJAMを沸かせた。「同性から見てもイケメンでユーモア満点。きっと裏側を撮られるのは嫌だったと思う」という監督からの印象について川西は照れくさそうにしつつも「その通りだと思います」と深く頷き、「人見知りなので最初はうまく会話ができなかったんですけど、監督が寄り添ってくれて本当に助かりました! ありがとうございます!」と監督に感謝。監督とは“陽キャ”という共通点があるという河野は「みんなでいるときは明るくみんなを鼓舞してくれる存在だが、1人のインタビューでは声が小さくなる」という特徴が挙がると、「最近も言われたんですよね……」と表情がくもる。すかさず鶴房は「まあ陽キャあるあるですね。みんなでいるときは強くなるんですよ」とさも当たり前かのように語り、川西も「強がってるんだと思います。ステージではみんなのため、そして自分のために鼓舞しています。でも注意事項はだいたい自分が注意するために言ってます」と鶴房の意見に納得した様子だった。

最年少メンバーの豆原について監督は「とても10代とは思えないしっかりした受け答えができるが、たまにスイッチが入ったときのテンションの上がりっぷりが好き」とコメント。それに対して豆原は昨晩公開されたYouTubeコンテンツ「Hi! JO1」の最新回を挙げ、「あれはやりすぎました(笑)。JO1と一緒にいると楽しくなってテンションが上がっちゃう!」と無邪気な笑顔を見せた。監督と寿司の話で盛り上がったという木全翔也は「人見知りで最初はあまりしゃべれなかったんですけど、お寿司の話で監督と盛り上がったんです。監督はイカ、僕はエビが好き。でも最近僕もイカが好きになったので、今度一緒にお寿司を食べに行けたらと思っています」となぜか舞台上で監督を寿司店に誘う。さらに木全が「お寿司が好きな人に悪い人はいない!」と熱弁をふるうと、監督も「イカが好きな人はなかなかいないのでめぐり合わせだと思っています」と満更でもない様子で、木全は「“寿司友”ができました」と満足げだった。

