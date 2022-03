トランプの「大富豪」「大貧民」…どう呼ぶ？ 木村拓哉×湘南乃風・RED RICE「純恋歌」の歌詞をきっかけに白熱トーク!?

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月のマンスリーゲストには、湘南乃風のリーダー・RED RICEさんが登場。今回の対談は、1月19日(水)にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』収録曲「OFF THE RIP」(作詞・作曲・編曲:Kj(Dragon Ash))のミュージックビデオ共演がきっかけで実現しました。3月6日(日)の放送では、湘南乃風の大ヒット曲「純恋歌」の“歌詞”についてトークを繰り広げました。番組冒頭、RED RICEさんのプロフィールを読み上げた木村。「神奈川県藤沢市生まれ。2003年に湘南乃風でデビュー。2006年にリリースした『純恋歌』……これ、聴いたなぁ。自分も相当聴いた。ホントに!」と懐かしそうに話します。RED RICEさんが「ありがとうございます! うれしい!!」と喜ぶと、木村は「『純恋歌』に出てくる歌詞では、『大貧民』(トランプゲーム)って言っているんだよね。(このゲームは、地域によっては『大富豪』って呼んだり、ルールも違うんですけど、歌詞では)『大富豪』って言ってないんですよ。だから、『あ、そっちなんだ!』って思ってたの」とコメント。この反応にRED RICEさんは、「『大富豪』育ちですか? 湘南のほうは……なのかわからないですけど、『大貧民』育ちです。だから『大富豪』は違和感があるくらい……」と納得がいかない(!?)様子。“大富豪”育ちの木村は、「マジっすか!? だから、自分のなかでは(『純恋歌』の歌詞)“大貧民負けてマジ切れ”のところで、『そっちなんだ』と思いながらすごい真剣に聴いていましたよ」と話すと、RED RICEは「『大富豪』育ちだったら、あの歌詞になってないかもしれないです。“大貧民負けて……”っていう響きが気持ちいいんですけど、“大富豪負けて………”だと、ちょっと違いますもんね」とコメント。これには木村も「ちょっと違う。“大富豪(負けて)………”、ヤダヤダ、それは聴きたくない(笑)」と“大貧民”“大富豪”トークで盛り上がりました。次回3月13日(日)の放送も、引き続きRED RICEさんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/