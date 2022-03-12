BRAHMAN、3本のライブ公演収録の映像作品よりティザー公開

BRAHMANが2022年4月27日に発売する映像作品『THREE TIMES THREE』のティザー映像も公開した。
17曲が収められている中野サンプラザ公演では、音源化されていない新曲「DANCE HALL」を初収録。15曲を収めているZepp Tokyo公演では、対バン相手・ELLEGARDENから細美武士がゲストコーラスとして参加した。そして、センターステージで行われたSTUDIO COAST公演は、先攻のハナレグミからシームレスにBRAHMANへとバトンタッチしていく様子が収められている。
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＜リリース情報＞
BRAHMAN
映像作品『Three Times Three』
発売日：2022年4月27日（水）
【形態】
・初回仕様限定盤A（BD 3枚）
価格：7700円
品番：TFXQ-78210～78212
・初回仕様限定盤B（DVD 3枚）
価格：6600円
品番：TFBQ-18248～18250
=収録曲=
BD/DVD（disc1）： Zepp Tokyo Thanks & So Long! FINAL
1. KAMUY-PIRMA
2. FIBS IN THE HAND
3. 霹靂
4. 賽の河原
5. BASIS
6. 露命
7. SPECULATION
8. SHADOW PLAY
9. ANSWER FOR…
10. PLACEBO （chorus：細美武士）
11. 今夜 （chorus：細美武士）
12. 鼎の問
13. 満月の夕
14. Slow Dance
15. 真善美
BD/DVD（disc2）： Tour -slow DANCE HALL- FINAL at 中野サンプラザ
1. 霹靂
2. 空谷の跫音
3. ONENESS
4. 俤
5. A WHITE DEEP MORNING
6. 其限
7. 汀に咲く
8. LAST WAR
9. BASIS
10. 鼎の問
11. ナミノウタゲ
12. ANSWER FOR…
13. 今夜
14. ARRIVAL TIME
15. FAR FROM...
16. Slow Dance
17 旅路の果て
18. DANCE HALL
BD/DVD（disc3）： BRAHMAN presents vol.10～STUDIO COAST LAST MATCH ～『中央演舞』
1. おあいこ（vocal.guitar：ハナレグミ）
2. 音タイム（vocal.guitar：ハナレグミ）
3. ナミノウタゲ（chorus：ハナレグミ）
4. 空谷の跫音（chorus：ハナレグミ）
5. 虚空ヲ掴ム
6. 賽の河原
7. BASIS
8. SPECULATION
9. AFTER-SENSATION
10. CAUSATION
11. HIGH COMPASSION
12. ANSWER FOR…
13. 今夜
14. 鼎の問
15. 旅路の果て
16. Slow Dance
17. 満月の夕
18. 真善美
予約はこちらから
BRAHMAN OFFICIAL HP：http://www.brahman-tc.com/