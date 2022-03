NOISEMAKER、映画『ALIVEHOONアライブフーン』主題歌MV公開

NOISEMAKERが、最新曲「Hunter or Prey」のMVを公開した。

2022年2月に発売されたEP『AXIS』に収録されている本楽曲は、6月10日全国公開映画『ALIVEHOONアライブフーン』主題歌として書き下ろされた楽曲。MVの監督はTakuya Oyama(THINGS.)が務めた。

関連記事:NOISEMAKERが語る、ロックシーンを更新する想いで作ったEP「音楽は人生そのもの」

NOISEMAKERは3月13日「NOISEMAKER presents AXIS TOUR」東京公演、Zepp Haneda(TOKYO)でのライブがあり、対バンはUVERworldと発表されている。また、5月末には自主野外フェス「KITAKAZE ROCK FES. 2022」が開催される。

<リリース情報>

NOISEMAKER

EP『AXIS』

発売日:2022年2月16日(水)

品番:VPCC-80704

仕様:CD+DVD

価格:2970円(価格)

=収録曲=

【CD】

1. Hunter or Prey

2. SPEAK UP

3. FREEZE

4. CROWN

5. APEX

【DVD】

NOISEMANIA PREMIUM HALL TOUR

Live at 東京国際フォーラム ホールC

1. Change My Life

2. THIS IS ME

3. SADVENTURES

4. Spineless Black

5. MAJOR-MINOR

6. Better Days

7. One Day

8. Dharma Light

9. SILENCE

10. APEX

11. Something New

12. RARA AVIS

13. NAME

14. To Live Is

<ライブ情報>

「NOISEMAKER presents ”AXIS TOUR”」

2022年3月12日(土)石川・金沢EIGHT HALL

w/a crowd of rebellion

2022年3月13日(日)東京・Zepp Haneda(TOKYO)

w/UVERworld

2022年3月17日(木)愛知・名古屋 ダイアモンドホール

w/Paledusk

2022年3月18日(金)静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

w/RED ORCA

2022年4月2日(土)大阪・なんばHatch

w/MY FIRST STORY

2022年4月3日(日)香川・高松festhalle

w/Age Factory

https://w.pia.jp/t/noisemaker2022/

「KITAKAZE ROCK FES. 2022」

2022年5月28日(土)・5月29日(日)

北海道 札幌芸術の森 野外ステージ

NOISEMAKER OFFICIAL WEB SITE:http://noise-maker.net/