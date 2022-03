SANTAWORLDVIEW、2ndアルバムより「I DO feat. Only U」MV公開

SANTAWORLDVIEWが、2022年3月10日に配信リリースした2ndアルバム『IM THE ONE』より「I DO feat. Only U」のMVを公開した。

フィーチャリングに盟友Leon FanourakisとOnly U、LYTOを迎え、全曲をプロデューサー・Koshyが手掛けている。

トラップを軸にしつつ、SANTAWORLDVIEWの進化を感じることができるアルバムとなっており、10曲目「SAVAGE MODE」はyoungsavagecoco(=Young Coco)との共作トラックになっている。

<リリース情報>

SANTAWORLDVIEW

2ndアルバム『IM THE ONE』

配信日:2022年3月10日(木)

レーベル:1% | ONEPERCENT

配信URL

https://linkco.re/2haR1fhn

=収録曲=

1. REQUIEM(Prod. Koshy)

2. FAMOUS feat. Leon Fanourakis(Prod. Koshy)

3. DMT(Prod. Koshy)

4. INSANE (Prod. Koshy)

5. IM THE ONE(Prod. Koshy)

6. TRAPUSSY(Prod. Koshy)

7. I DO feat. Only U(Prod. Koshy & AWSM.)

8. SAMURAI(Prod. Koshy & 10pm new message)

9. DOOR OF TRUTH(Prod. Koshy)

10. SAVAGE MODE(Prod. Koshy & youngsavagecoco)

11. SUU KUU feat. Leon Fanourakis(Prod. Koshy)

12. CHASE feat. LYTO(Prod. Koshy & AWSM.)

Recorded, Mixed & Mastered by tks

Artwork by cherry chill will. & hicmhicm

Artist photo by cherry chill will.

SANTAWORLDVIEW 公式Instagram:https://www.instagram.com/santaworldview420/?hl=en